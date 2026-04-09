دشن منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية تحت قيادة المدير الفني محمد كمال، مساء اليوم الخميس معسكره التدريبي وذلك في إطار التحضيرات لمواجهتي المنتخب السعودي الوديتين، المقرر إقامتهما خلال شهر أبريل الجاري ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

تفاصيل مران منتخب مصر للسيدات اليوم

واستهل المنتخب مرانه على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، إذ خاضت اللاعبات أولى الحصص التدريبية قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية يوم 12 أبريل، استعداداً لخوض المباراتين الوديتين أمام المنتخب السعودي يومي 14 و18 من الشهر ذاته بمدينة أبها.

وركز الجهاز الفني بقيادة محمد كمال خلال التدريبات على الجوانب الخططية، خاصة تمركز اللاعبات داخل الملعب، إلى جانب رفع الكفاءة الدفاعية والهجومية بهدف الوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل خوض المواجهتين.

قائمة منتخب مصر للسيدات استعداداً لودتي السعودية

وشهد المعسكر قائمة تضم 23 لاعبة، وهن مها الدمرداش، حبيبة عماد صبري، فرح سمير علي، نورا خالد محمد، إيمان حسن عبدالرحيم، ثريا أشرف عبدالله، نادين ياسر غازي، نهى طارق سيد، حبيبة عصام محمد، أميرة محمد عبدالحميد، ياسمين محمد عبدالعزيز، حلا مصطفى مرسي، يارا صبري السيد، حبيبة طارق بكتاش، نور عبدالواحد السيد، منى محمد فكري، كاميلا هشام أبوسيف، سلمى منصور المتولي، منار السيد هاني سالم، منة عزت عبدالحميد، جوي عماد عزيز بخيت، ندى عماد عواد رشوان، وأمنية محمود عبدالحميد.

مجموعة مصر فى أمم أفريقيا 2026

ويقع منتخب مصر للسيدات في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2026، والتي تضم منتخبات نيجيريا، زامبيا، مالاوي.

