انتهت اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري للسيدات لموسم 2025-2026.



وواصلت سيدات مسار عروضهن القوية في الدوري، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على نظيراتهن في بالم هيلز بثلاثة أهداف دون رد.



ومنح هذا الانتصار الفريق المتصدر ثلاث نقاط جديدة، ليصبح مسار قريباً من حسم لقب الدوري المصري الممتاز للسيدات هذا الموسم إذ يحتاج إلى الفوز في مباراتين فقط من أصل ثلاث مواجهات متبقية للتتويج رسمياً دون انتظار نتائج المنافسين.



مهرجان أهداف سيدات الأهلى



وشهدت الجولة ذاتها فوزاً عريضاً لفريق الأهلي للسيدات على بيراميدز بنتيجة 12-0، وافتتحت الفلسطينية نور يوسف التسجيل قبل أن تضيف هنا عثمان الهدف الثاني، ثم واصلت نور يوسف تألقها مسجلة عدة أهداف، كما سجلت كلاً من إيمان حسن وأشرقت عادل ونادي غازي وميا داردن وبريندا إيبك ونادين محمد بقية الأهداف.



نتائج مباريات الجولة الـ27

وفي مباريات أخرى، فاز الزمالك للسيدات على المصري للسيدات بنتيجة 4-1، بينما تغلب المقاولون العرب للسيدات على إس أي كا إف سي الرياضي للسيدات بثلاثية نظيفة.



كما حقق البنك الأهلي للسيدات الفوز على إنبي للسيدات بهدفين دون مقابل، وانتصر وادي دجلة للسيدات على رع للسيدات بهدف نظيف.



وسجل زد للسيدات فوزاً كبيراً على الطيران للسيدات بنتيجة 8-0، فيما كان مودرن سبورت للسيدات افتتح الجولة بالفوز على اتحاد بسيون للسيدات بنتيجة 6-0.



جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات



وعلى مستوى الترتيب، يواصل مسار صدارته برصيد 77 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل وادي دجلة المركز الثالث برصيد 73 نقطة ويأتي زد في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

إقرأ أيضاً:

تصل لإيقاف طويل.. ماذا ينتظر الشناوي بعد واقعة الحكم أمام سيراميكا؟





هل يصطدم موسيماني بالزمالك في مهمته الجديدة؟



