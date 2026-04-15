مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

النصر

- -
20:00

الاتفـــــاق

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
21:00

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

ريال مدريد

جميع المباريات

غياب قائدة الفراعنة.. تفاصيل اللقاء الودي بين منتخب مصر للسيدات والسعودية

كتب : هند عواد

09:00 ص 15/04/2026
  • عرض 3 صورة
    مواجهة منتخبي مصر والسعودية الودية
  • عرض 3 صورة
    مواجهة منتخبي مصر والسعودية الودية

facebook icon
facebook icon
يتجدد اللقاء بين منتخب مصر الأول للسيدات ونظيره المنتخب السعودية، مساء يوم السبت المقبل، في لقاء ودية، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.
وتغيب سالي منصور قائدة منتخب مصر، عن المباراة المقبلة، بسبب تعرضها للطرد خلال مباراة الأمس، والتي شهدت فوز منتخب مصر بنتيجة 2-1.

تفاصيل اللقاء الودي بين منتخب مصر

يواجه منتخب مصر نظيره السعودي، في السادسة مساء يوم السبت 18 أبريل الحالي، على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، ضمن استعدادت الثنائي للمواجهات المقبلة.
وتضم قائمة منتخب السعودية كل من، سارة خالد، منى عبدالرحمن، ريم عادل، بيان صدقة، سارة الحمد، فريدة حنفي، رغد مخيزن، شروق الهوساوي، أسيل أحمد، ليان جوهري، سلاف أحمد، مجد العتيبي، لانا عبدالرزاق، مريم التميمي، عذى فهد، صبا توفيق، فاطمة منصور، نورة إبراهيم، صفاء زدادكه، مرام اليحيا، مباركة محمد، البندري مبارك، فدوى خالد ولمار محمد.

تفاصيل فوز منتخب مصر على السعودي

خسر المنتخب السعودي صاحب الأرض، من المنتخب المصري، بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس.
وضمت تشكيلة منتخب مصر لاعبات لديهن خبرة اللعب في الملاعب السعودية، وهن، الحارسة مها الدمرداش (نادي جدة سابقاُ)، منة طارق (ناديي الشباب والتقدم سابقاً)، إيمان حسن (ناديي الهلال وأبها سابقاً).
وفي الدقيقة 38، سجلت البندري مبارك الهدف الأول لصالح المنتخب السعودي، بعد تمريرة من زميلتها فدوى خالد، وفي الشوط الثاني شاركت سالي منصور، قائدة منتخب مصر.
وبتمريرة من سلوى منصور في الدقيقة 59، تعادلت نادين غازي لمنتخب مصر، وفي الدقيقة 73 سجلت منار السيد نجمة وادي دجلة، الهدف الثاني.
وتعرضت سالي منصور للطرد في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع للمباراة، بعد حصولها على البطاقة الصفراء الثانية.

منتخب مصر للسيدات سالي منصور السعودية

لماذا لم يُذكر الأنبياء في الآثار الفرعونية؟.. زاهي حواس يوضح
موجة حارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان بالدرجات)
بالصور| درة تشارك جمهورها لحظات مختلفة من حياتها
مُرحلًا من مستشفى العباسية.. إعادة المتهم بـ"مذبحة كرموز" إلى محبسه بالإسكندرية
تفوق على مبابي.. لامين يامال يسجل رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

