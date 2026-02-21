مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

المصرية للاتصالات

0 0
21:30

إنبي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 0
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

2 1
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

0 1
22:00

اسبانيول

جميع المباريات

إعلان

لاعبة منتخب مصر السابقة تروي لمصراوي كواليس المشاركة في أمم أفريقيا 1998

كتب : مصراوي

09:00 ص 21/02/2026 تعديل في 09:28 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ريهام ووسام أول توأم في تاريخ كرة القدم النسائية (4)
  • عرض 4 صورة
    ريهام ووسام أول توأم في تاريخ كرة القدم النسائية (2)
  • عرض 4 صورة
    ريهام ووسام أول توأم في تاريخ كرة القدم النسائية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-هند عواد:

شارك منتخب مصر للسيدات لأول مرة في تاريخه في كأس الأمم الأفريقية 1998، وكان من بين اللاعبات اللواتي شاركن في البطولة، ريهام عثمان، مدربة أكاديمية وادي دجلة حاليا.

وتأسس أول فريق سيدات في مصر في منتصف التسعينيات للمشاركة في أمم أفريقيا، وتمكن هذا الفريق من الفوز في التصفيات على أوغندا، ليتأهل إلى البطولة، لكنه ودعها من دور المجموعات، بعد الخسارة من الكونغو والمغرب ونيجيريا.

وقالت ريهام عثمان، في تصريحات خاصة لمصراوي: "التصفيات كانت حياة أو موت، استعددنا جيدًا، وأعدت الدكتورة سحر الهواري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري آنذاك، مباريات خارجية، ولعبنا في أوروبا وأفريقيا، وسافرنا إلى فرنسا".

وأضاف: "في التصفيات لعبنا ضد أوغندا، وكان يجب علينا الفوز على أرضهم بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب بالقاهرة، المباراة كانت صعبة، لكن توفيق الله حالفنا وتأهلنا للبطولة بعدما فزنا بهدف نظيف".

واختتم ريهام: "البطولة كانت رائعة وتجربة جميلة، لكنهن تفوقن علينا بدنيا وفي السرعة أيضا، لكننا كان نمتلك المهارات".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريهام عثمان أول تؤام في تاريخ الكرة النسائية الكرة النسائية تؤام الكرة النسائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"صدمة للجماهير".. مصدر يكشف مصير الشحات وكوكا مع الأهلي
رياضة محلية

"صدمة للجماهير".. مصدر يكشف مصير الشحات وكوكا مع الأهلي
كامل الوزير يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو
أخبار مصر

كامل الوزير يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو
الداخلية تكشف كواليس فيديو "فتاة ميت غمر" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف كواليس فيديو "فتاة ميت غمر" المثير للجدل
ما علامات صحة وقبول الصيام في رمضان؟.. أسامة قابيل يجيب
جنة الصائم

ما علامات صحة وقبول الصيام في رمضان؟.. أسامة قابيل يجيب
محمود السيسي: "أنا من عيلة اسمها التنين في شبرا الخيمة"
دراما و تليفزيون

محمود السيسي: "أنا من عيلة اسمها التنين في شبرا الخيمة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السعودية عن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مستهترة ومتطرفة
قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 200 جنيه.. ما الأسباب؟