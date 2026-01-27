انتهت مباريات الجولة العشرين من الدوري المصري للسيدات، والتي شهدت ديربي بين الأهلي ومسار بطل النسخة السابقة.

وتعادل الأهلي مع مسار، متصدر جدول ترتيب الدوري المصري، بهدفين لكل منهما، وتقدم مسار في المباراة، قبل أن تدرك منة طارق التعادل، وتضيف ألكسندرا الهدف الثاني للأحمر، إلا أن مسار تعادل في النهاية.

وفاز وادي دجلة على الزمالك بثلاثية نظيفة، فيما اكتسح بالم هيلز الطيران بسداسية نظيفة، وتعادل بيراميدز مع إنبي بهدف لكل منهما.

وجاءت نتائج مباريات الجولة كالآتي:

مسار 2-2 الأهلي

بيراميدز 1-1 إنبي

الزمالك 0-3 وادي دجلة

إس إي كي 2-1 مودرن سبورت

الطيران 0-6 بالم هيلز

زد 3-0 اتحاد بسيون

المصري البورسعيدي 0-0 البنك الأهلي

المقاولون العرب 1-2 رع

