الدوري المصري

الأهلي

3 1
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

48 22
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

10 15
19:00

تونس

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

هوفنهايم

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

تعادل الأهلي وهزيمة الزمالك بثلاثية.. نتائج الجولة العشرين من الدوري المصري للسيدات

كتب : هند عواد

06:20 م 27/01/2026
    حبيبة أشرف لاعبة دجلة
    حبيبة عصام لاعبة الأهلي من مباراة مسار
    حارسة الأهلي من مباراة مسار
    من مباراة الأهلي ومسار
    ميا داردن لاعبة الأهلي وحلا لاعبة مسار
    نادين غازي لاعبة الأهلي

انتهت مباريات الجولة العشرين من الدوري المصري للسيدات، والتي شهدت ديربي بين الأهلي ومسار بطل النسخة السابقة.

وتعادل الأهلي مع مسار، متصدر جدول ترتيب الدوري المصري، بهدفين لكل منهما، وتقدم مسار في المباراة، قبل أن تدرك منة طارق التعادل، وتضيف ألكسندرا الهدف الثاني للأحمر، إلا أن مسار تعادل في النهاية.

وفاز وادي دجلة على الزمالك بثلاثية نظيفة، فيما اكتسح بالم هيلز الطيران بسداسية نظيفة، وتعادل بيراميدز مع إنبي بهدف لكل منهما.

وجاءت نتائج مباريات الجولة كالآتي:

مسار 2-2 الأهلي

بيراميدز 1-1 إنبي

الزمالك 0-3 وادي دجلة

إس إي كي 2-1 مودرن سبورت

الطيران 0-6 بالم هيلز

زد 3-0 اتحاد بسيون

المصري البورسعيدي 0-0 البنك الأهلي

المقاولون العرب 1-2 رع

