سجلت في تشيلسي.. نجمة منتخب المغرب السابقة تحكي كواليس مشوارها الدولي

كتب : هند عواد

12:34 م 21/01/2026
استعادت المغربية لمياء بومهدي، مدربة سيدات مازيمبي والفائزة بجائزة أفضل مدربة في أفريقيا 2025، ذكرياتها مع منتخب بلادها.

وقال لمياء بومهدي في تصريحات خاصة لمصراوي: "في عمر 16 عامًا، تلقيت لمياء الخبر الأسعد في مسيرتي، وهو تمثيل منتخب المغرب الأول للسيدات، لم يكن هناك منتخب 17 أو 20 وقتها، كنت سعيدة ووالدتي أيضًا، لأنها رأت أنني سأحقق حلمي، رغم أننا لم نكن نكسب الأموال، لكن تمثيل المنتخب المغربي كان شيئًا عظيمًا".

وأضافت: "عمري ما نسيت هذه البطولة الودية التي شاركت فيها مع منتخب العرب 2007، كانت بداية الشهرة، عندما عدت إلى المغرب وكنا نلعب وقتها في الإمارات، رأيت جميع الصحف المغربية تكتب عني، أنني سجلت أول هدف لأول منتخب عربي".

اقرأ أيضًا:

"إعادة نص مليار".. الزمالك تصحيح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض

"مفيش ببلاش".. قرار حاسم من الزمالك بشأن رحيل ناصر منسي للاتحاد السكندري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لمياء بومهدي منتخب المغرب مازيمبي مدربة مازيمبي أفضل مدربة في أفريقيا

