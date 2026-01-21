"والدتي أسست ناديا لأجلي".. حكاية أفضل مدربة في أفريقيا

كتبت - هند عواد:

في مدينة برشيد المغربية، بدأت حكاية أفضل مدربة في أفريقيا، لمياء بومهدي، عندما أدركت شغفها بكرة القدم، ومارستها في الشارع مع الأولاد.

وتقول لمياء بومهدي مدربة سيدات مازيمبي الحالية: "كانت موهبة ربانية، عندما كنت صغيرة وكنت أذهب مع والدتي للتسوق، وأذهب فورًا إلى كرة القدم، لم أذهب إلى ألعاب البنات أو الدمى".

ولم تعارض عائلة لمياء، لعبها لكرة القدم في الشارع مع الأولاد، ولكن عندما أصبحت في عمر الـ13 عاما، أرادت السفر إلى كازابلانكا للانضمام إلى فريق كرة قدم سيدات، لكن والدتها رفضت.

وأضافت لمياء: "عندما قلت لوالدتي إنني أريد الذهاب إلى كازابلانكا للانضمام إلى فريق، قالت لي لا، أنتِ صغيرة، وإنها سوف تؤسس فريقًا للبقاء بجوارها وألعب كرة القدم التي أحبها، وأسست أول فريق في مدينة برشيد، وهذا الفريق فاز بخمس بطولات، أربع بطولات المغرب وأول كأس للعرش".

ولم تلعب لمياء بومهدي لأي فريق داخل المغرب، طوال مسيرتها، سوى فريق برشيد، الذي كان يسيطر على البطولات في ذلك الوقت.