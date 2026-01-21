مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

الاتحاد السكندري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
12:00

الجابون

كأس مصر

زد

- -
14:30

المصري

جميع المباريات

إعلان

"والدتي أسست ناديا لأجلي".. حكاية أفضل مدربة في أفريقيا

كتب : مصراوي

08:30 ص 21/01/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 20 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 20 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 20 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 20 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 20 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 20 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 20 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 20 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 20 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 20 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 20 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 20 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 20 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 20 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 20 صورة
    لمياء بومهدي
  • عرض 20 صورة
    لمياء بومهدي مدربة مازيمبي (5)
  • عرض 20 صورة
    لمياء بومهدي مدربة مازيمبي (1)
  • عرض 20 صورة
    لمياء بومهدي مدربة مازيمبي (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت - هند عواد:

في مدينة برشيد المغربية، بدأت حكاية أفضل مدربة في أفريقيا، لمياء بومهدي، عندما أدركت شغفها بكرة القدم، ومارستها في الشارع مع الأولاد.

وتقول لمياء بومهدي مدربة سيدات مازيمبي الحالية: "كانت موهبة ربانية، عندما كنت صغيرة وكنت أذهب مع والدتي للتسوق، وأذهب فورًا إلى كرة القدم، لم أذهب إلى ألعاب البنات أو الدمى".

ولم تعارض عائلة لمياء، لعبها لكرة القدم في الشارع مع الأولاد، ولكن عندما أصبحت في عمر الـ13 عاما، أرادت السفر إلى كازابلانكا للانضمام إلى فريق كرة قدم سيدات، لكن والدتها رفضت.

وأضافت لمياء: "عندما قلت لوالدتي إنني أريد الذهاب إلى كازابلانكا للانضمام إلى فريق، قالت لي لا، أنتِ صغيرة، وإنها سوف تؤسس فريقًا للبقاء بجوارها وألعب كرة القدم التي أحبها، وأسست أول فريق في مدينة برشيد، وهذا الفريق فاز بخمس بطولات، أربع بطولات المغرب وأول كأس للعرش".

ولم تلعب لمياء بومهدي لأي فريق داخل المغرب، طوال مسيرتها، سوى فريق برشيد، الذي كان يسيطر على البطولات في ذلك الوقت.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لمياء بومهدي أفضل مدربة في أفريقيا مازيمبي الكونغولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
زووم

كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
من الطلاق لـ ستوري الإسماعيلية.. القصة الكاملة لأزمة زواج محمد عبد المنصف
مصراوي ستوري

من الطلاق لـ ستوري الإسماعيلية.. القصة الكاملة لأزمة زواج محمد عبد المنصف
زوجة عمرو السولية تنشر صورا جديدة وتعلق
مصراوي ستوري

زوجة عمرو السولية تنشر صورا جديدة وتعلق

وفاة والدة الفنان نضال الشافعي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
زووم

وفاة والدة الفنان نضال الشافعي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
برئاسة ترامب.. نتنياهو يقبل دعوة الانضمام إلى مجلس السلام
شئون عربية و دولية

برئاسة ترامب.. نتنياهو يقبل دعوة الانضمام إلى مجلس السلام

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان