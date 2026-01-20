مباريات الأمس
الأهلي وصيف والزمالك ثامن.. جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات

كتب : مصراوي

09:34 م 20/01/2026
كتبت-هند عواد:

حافظ فريق مسار للسيدات، على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، بالفوز على البنك الأهلي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، في الجولة الـ18.

وجاءت نتائج الجولة كالآتي:

SAK 2-0 إنبي

الطيران 0-8 وادي دجلة

زد 3-1 مودرن سبورت

المقاولون العرب 0-2 بالم هيلز

المصري البورسعيدي 2-0 اتحاد بسيون

الأهلي 5-0 رع

مسار 3-0 البنك الأهلي
جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات
يتصدر مسار جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 54 نقطة، يليه في المركز الثاني الأهلي بـ49 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثامن، برصيد 27 نقطة.
وجاء جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات كالآتي:
1- مسار – 54 نقطة
2- الأهلي – 49 نقطة
3- وادي دجلة – 48 نقطة
4- زد – 37 نقطة
5- البنك الأهلي – 30 نقطة
6- بالم هيلز – 29 نقطة
7- المقاولون العرب – 27 نقطة
8- الزمالك – 27 نقطة
9- المصري البورسعيدي – 24 نقطة
10- مودرن سبورت – 21 نقطة
11- SAK – 19 نقطة
12- رع – 19 نقطة
13- إنبي – 14 نقطة
14- بيراميدز – 12 نقطة
15- اتحاد بسيون – 4 نقاط
16- الطيران - نقطة

