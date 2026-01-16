مباريات الأمس
الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

أتالانتا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليون

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

آ. فرانكفورت

الزمالك ضد المتصدر.. مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات اليوم

كتب : هند عواد

10:46 ص 16/01/2026
تنطلق الجولة الـ17 من الدوري المصري للسيدات، عصر اليوم الجمعة 16 يناير، وتشهد مواجهتين قويتين، تجمع بين الزمالك ومسار ووادي دجلة وزد.

وتقام مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري للسيدات، في نفس التوقيت، الثانية ونصف عصرا.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة كالآتي:

بيراميدز - SAK

رع - البنك الأهلي

اتحاد بسيون - الأهلي

بالم هيلز - المصري البورسعيدي

مودرن سبورت - المقاولون العرب

وادي دجلة - زد

إنبي - الطيران

الزمالك - مسار

ويتصدر مسار جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 48 نقطة، يليه في المركز الثاني الأهلي برصيد 43 نقطة، ثم وادي دجلة برصيد 42 نقطة.

مسار الزمالك الدوري المصري للسيدات

