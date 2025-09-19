الطريق للمونديال.. تشكيل منتخب مصر للشابات لمواجهة غينيا الاستوائية

حكاية كنزي يسري أول لاعبة "فريستايل فوتبول" في مصر

كتبت-هند عواد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما، بقيادة أميرة يوسف، تشكيل الفريق لمواجهة غينيا الاستوائية، في تصفيات كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب مصر للشابات كالاتي:

حراسة المرمى: كنزي مجدي

خط الدفاع: فرحة الجارحي - حبيبة عمر - حبيبة أشرف - جنة أحمد

خط الوسط: منة عزت - رودينا عبد الرسول - فاطمة مصطفى

خط الهجوم: فرح المهدي - حبيبة بكتاش - حبيبة عصام

وأدى منتخب مصر مرانه الأخير أمس الخميس على ستاد ملابو، استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية، في إطار ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للشابات 2026.

ويستضيف ستاد ملابو المباراة، في الخامسة عصر اليوم الجمعة.

