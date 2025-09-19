مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

0 0
16:00

المنصورة

جميع المباريات

الطريق للمونديال.. تشكيل منتخب مصر للشابات لمواجهة غينيا الاستوائية

03:44 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر للشابات تحت 20
    أميرة يوسف مدربة منتخب مصر (1)
    رودينا عبد الرسول من مران منتخب مصر
    حبيبة عصام لاعبة منتخب مصر (2)
    منتخب مصر للشابات
    حبيبة عصام لاعبة منتخب مصر (3)
كتبت-هند عواد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما، بقيادة أميرة يوسف، تشكيل الفريق لمواجهة غينيا الاستوائية، في تصفيات كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب مصر للشابات كالاتي:

حراسة المرمى: كنزي مجدي

خط الدفاع: فرحة الجارحي - حبيبة عمر - حبيبة أشرف - جنة أحمد

خط الوسط: منة عزت - رودينا عبد الرسول - فاطمة مصطفى

خط الهجوم: فرح المهدي - حبيبة بكتاش - حبيبة عصام

وأدى منتخب مصر مرانه الأخير أمس الخميس على ستاد ملابو، استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية، في إطار ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للشابات 2026.

ويستضيف ستاد ملابو المباراة، في الخامسة عصر اليوم الجمعة.

اقرأ أيضًا:

"تعرض للضرب".. فيريرا يكشف كواليس حديثه مع خوان بيزيرا

بقيادة صلاح.. أفضل تشكيل فانتازي للجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر منتخب مصر للشابات مصر وغينيا الاستوائية
