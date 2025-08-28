مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

0 0
16:30

الزمالك

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الخلود

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

نادي نيوم

دوري نجوم قطر

الريان

- -
18:30

الدحيل

دوري نجوم قطر

السد القطري

- -
20:30

الغرافة

جميع المباريات

إعلان

تشكيل الزمالك لمواجهة مسار في دوري السيدات

03:42 م الخميس 28 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    علي السعيد مدرب الزمالك
  • عرض 3 صورة
    شروق إبراهيم لاعبة الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أعلن علي السعيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيدات بالزمالك، تشكيلته لمواجهة مسار، بعد قليل، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة مسار كالآتي:

حراسة المرمى: نورا عبد الحميد

خط الدفاع: ماهيتاب حسني - علياء عطا الله - كونستانس أشيا - روميساء أسامة

خط الوسط: رحمة شعبان - أمنية عاطف - شروق إبراهيم

خط الهجوم : حنين هشام - رقية مصطفى - فيفامي ماي سراث

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، نعمة سيد، ملك عادل، فريدة أمير، جومانا أيمن كوردية، منة سند، يسرا إبراهيم، شهد مكرم، ملك زيدان، ميشلين يني نيكولا.

اقرأ أيضًا:

فندق بالمطار.. لاعب يلجأ لحيلة للرحيل عن فريقه.. ما القصة؟

3 صور لموقف إنساني من مروان عطية مع طفلة مصابة بالسرطان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك تشكيل الزمالك لمواجهة مسار الزمالك ومسار مسار دوري السيدات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة