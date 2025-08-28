تشكيل الزمالك لمواجهة مسار في دوري السيدات

كتبت-هند عواد:

أعلن علي السعيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيدات بالزمالك، تشكيلته لمواجهة مسار، بعد قليل، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة مسار كالآتي:

حراسة المرمى: نورا عبد الحميد

خط الدفاع: ماهيتاب حسني - علياء عطا الله - كونستانس أشيا - روميساء أسامة

خط الوسط: رحمة شعبان - أمنية عاطف - شروق إبراهيم

خط الهجوم : حنين هشام - رقية مصطفى - فيفامي ماي سراث

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، نعمة سيد، ملك عادل، فريدة أمير، جومانا أيمن كوردية، منة سند، يسرا إبراهيم، شهد مكرم، ملك زيدان، ميشلين يني نيكولا.

