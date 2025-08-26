سالي منصور.. من هروب الأهلي إلى أزمة جديدة مع نادي رع

ظهر اسم سالي منصور لاعبة الشعلة السعودي السابقة، في الدوري المصري للسيدات من جديد، بعد أزمتها السابقة مع الأهلي، بعدما أعلن رع التعاقد معه.

ماذا حدث بين سالي منصور والأهلي؟

في 7 أغسطس 2024، أعلن الأهلي التعاقد مع سالي منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، لتدعيم صفوف الفريق الذي يشارك للمرة الأولى في دوري السيدات،

وقالت اللاعبة، في مقطع فيديو عبر حساب النادي: "أنا اسمي سالي منصور، وأحب كرة القدم من الصغر، وأرى أنني موهوبة فيها، بدأت مسيرتي في نادي طلخة بعدها انضممت إلى منتخب مصر وعمري 14 عاما، وبعدها سافرت إلى ستونيا وهذه بداية احترافي، وكان عمري 15 عاما، بعدها عدت إلى وادي دجلة 9 سنوات، وبعدها احترفت في لبنان ورومانيا والسعودية وتركيا".

وأضافت: "تلقيت عروضا من السعودية، لكن عندما تحدث معي الأهلي، الأهلي له اسمه وكل الناس تعرفه، قلت فرصة وشرف لي اللعب في النادي الأهلي، لدي حماس لتحقيق بطولات معه، لعبت أندية كثيرة مع احترامي لهم ولكن عمري ما "يجي زي الأهلي".

وبعد ثلاث أيام من إعلان الصفقة، وبالتحديد يوم 11 أغسطس، حذفت سالي منصور صورتها بقميص الأهلي، وغادرت اللاعبة إلى السعودية، قبل أن توقع على عقود انتقالها إلى نادي الشعلة.

سالي منصور تكشف سبب هروبها من الأهلي

قالت سالي منصور في تصريحات عبر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "أنا ألعب كرة القدم منذ سنوات، واحترفت في رومانيا ولعبت لعدد من الأندية العربية والأوروبية، ولا يليق أن يقول مسؤول بالأهلي إنني لا أعرف شيئا عن الاحتراف، وتنازلت عن بعض الشروط من أجل اسم النادي الأهلي، اتفقت مع مروان النايب عضو لجنة التعاقدات في الأهلي عن بعض البنود، وكان العقد فارغًا والاتفاق كان شفهيًا".

واختتمت: "وعدوني بأن أكون قائدة للفريق وسيتم تصويري وحدي في إعلان التعاقد مع الأهلي بجانب بعض البنود الأخرى، ولكن هذا لم يتم تنفيذه، ويوم التصوير وجدت لاعبة أخرى تشاركني، كما أنني علمت بأن عددا من اللاعبات تم وعدهن بشارة القيادة، شادي محمد قابلته لأول مرة في هذا اليوم وقال لي نصًا أنا الكل في الكل واللي بتفق عليه هو الي بيتنفذ".

أزمة شارة القيادة تعود من جديد

غابت سالي منصور عن مباراة رع الافتتاحية في دوري السيدات ضد مسار، وكشف علي البشبيشي لمصراوي تفاصيل الأزمة، قائلا: "اللاعبة طلبت الرحيل وافتعلت أزمة بعدما علمت أنها لن تصبح قائدة الفريق".

اقرأ أيضًا:

مول ملابس ومعرض حماية سيارات.. 23 صورة لافتتاح مشاريع نجوم النادي الأهلي بحضور النجوم وزجاتهم

على الأرض.. تعليق ساخر من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم في الدوري