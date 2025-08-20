كتبت-هند عواد:

تحدث الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، عن الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه يسعى لتحقيق أفضل النتائج.

وقال ديميتري لوبوف في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "الأهلي يواصل استعداداته بقوة للموسم الجديد، الفريق استفاد من معسكر الإعداد الذي أُقيم على ملعب المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب الدعم القوي متمثلا في ضم ست لاعبات يُمثّلن إضافة قوية للأهلي، مع وجود عدد من العناصر الشابة بقطاع الناشئات الداعم طوال الوقت للفريق الأول".

وأضاف: "الفريق يسعى يومًا بعد الآخر للتطور وتقديم الأفضل، ونجح في الموسم الأول في التتويج بلقبه الأول بالفوز على وادي دجلة في نهائي كأس مصر، وتعرض في الدوري لهزيمة واحدة، إلى جانب ثلاثة تعادلات، ويأمل في تحقيق نتائج أفضل في النسخة الجديدة من المسابقة".

واختتم ديميتري: "الفريق لا يبخل بأي جهد في سبيل التتويج بكافة البطولات، وتسطير تاريخ كبير يليق بالأهلي - النادي الأفضل في القارة - وبجمهوره العظيم الداعم في كل الأوقات، والتي كانت مساندته في نهائي الكأس أمام دجلة بمثابة مفعول السحر، وانعكس على اللاعبات في الملعب، ومن ثم توج الأهلي باللقب الأول في تاريخ الفريق".

