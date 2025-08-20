مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

مالي

كأس السوبر السعودي

القادسية

1 4
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

جميع المباريات

إعلان

مدرب سيدات الأهلي: "الفريق لا يبخل بأي جهد.. وتأثير الجمهور بمثابة السحر"

02:51 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الفرنسي ديميتري لوبوف مدرب سيدات الأهلي
  • عرض 5 صورة
    الفرنسي ديميتري لوبوف مدرب سيدات الأهلي
  • عرض 5 صورة
    الفرنسي ديميتري لوبوف مدرب سيدات الأهلي
  • عرض 5 صورة
    ديميتري لوبوف مدرب سيدات الأهلي لكرة القدم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تحدث الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، عن الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه يسعى لتحقيق أفضل النتائج.

وقال ديميتري لوبوف في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "الأهلي يواصل استعداداته بقوة للموسم الجديد، الفريق استفاد من معسكر الإعداد الذي أُقيم على ملعب المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب الدعم القوي متمثلا في ضم ست لاعبات يُمثّلن إضافة قوية للأهلي، مع وجود عدد من العناصر الشابة بقطاع الناشئات الداعم طوال الوقت للفريق الأول".

وأضاف: "الفريق يسعى يومًا بعد الآخر للتطور وتقديم الأفضل، ونجح في الموسم الأول في التتويج بلقبه الأول بالفوز على وادي دجلة في نهائي كأس مصر، وتعرض في الدوري لهزيمة واحدة، إلى جانب ثلاثة تعادلات، ويأمل في تحقيق نتائج أفضل في النسخة الجديدة من المسابقة".

واختتم ديميتري: "الفريق لا يبخل بأي جهد في سبيل التتويج بكافة البطولات، وتسطير تاريخ كبير يليق بالأهلي - النادي الأفضل في القارة - وبجمهوره العظيم الداعم في كل الأوقات، والتي كانت مساندته في نهائي الكأس أمام دجلة بمثابة مفعول السحر، وانعكس على اللاعبات في الملعب، ومن ثم توج الأهلي باللقب الأول في تاريخ الفريق".

اقرأ أيضًا:

موعد تشييع جنازة والد محمد الشناوي في مسقط رأسه

قاد ليفربول للمجد.. ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ديميتري لوبوف الأهلي سيدات الأهلي مدرب سيدات الأهلي الدوري المصري للسيدات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اللواء وليد السيسي يجيب عن الأسئلة الحرجة مع مجدي الجلاد: أسرار الحرب الخفية
بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة