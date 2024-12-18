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"غياب الزمالك والهزيمة الأولى للأهلي وفوز بـ11 هدفا".. ملخص الجولة الـ12 من الدوري المصري للسيدات

08:00 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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    احتفال لاعبات مسار بالفوز على الأهلي3
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    احتفال لاعبات مسار بالفوز على الأهلي2
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    أحمد رمضان مدرب مسار
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    حسنات أبامبا لاعبة مسار من مباراة الأهلي
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    احتفال لاعبات مسار بالفوز على الأهلي
  • عرض 20 صورة
    احتفال لاعبات مسار
  • عرض 20 صورة
    حلا مصطفى من مباراة الأهلي
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    ساندرين لاعبة الأهلي
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    لاعبة مسار من مباراة الأهلي1
  • عرض 20 صورة
    لاعبة مسار من مباراة الأهلي2
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    فوز سيدات وادي دجلة على الاتحاد السكندري 11-0
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    مايا إيهاب لاعبة مسار
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    لاعبة مسار من مباراة الأهلي3
  • عرض 20 صورة
    حلا لاعبة مسار
  • عرض 20 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار1
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    مايا إيهاب لاعبة مسار1
  • عرض 20 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار6
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    مهيرة علي لاعبة مسار من مباراة الأهلي
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    نور عبدالواحد السيد ومايا إيهاب من مباراة الأهلي
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كتبت-هند عواد:

انتهت الجولة الـ12 من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، أمس السبت، وشهدت هذه الجولة العديد من الأحداث، أبرزها إلحاق الهزيمة الأولى بسيدات الأهلي.

وشهدت الجولة الـ12 من الدوري المصري للسيدات، قمة تاريخية، بين الأهلي متصدر الدوري ومسار حامل اللقب والعائد من أفريقيا، بعد إنجاز غير مسبوق والفوز بالميدالية البرونزية.

وخسرت سيدات الأهلي، بنتيجة 3-1، بعدما افتتحن التسجيل، عن طريق ميا، لكن سريعا عادل مسار النتيجة، بركلة جزاء لمهيرة علي، ثم التقدم وتسجيل ثنائية.

ولم يلعب الزمالك في هذه الجولة، إذ كان من المقرر أن يلتقي بفريق دلفي، الذي انسحب من المسابقة بعد الجولة الخامسة.

وحققت سيدات وادي دجلة الأكثر تتويجا بلقب الدوري المصري، الفوز الأكبر لهن خلال الموسم الحالي، بالفوز على الاتحاد السكندري، بنتيجة 11-0.

الدوري المصري للسيدات الزمالك الأهلي سيدات الأهلي
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