"غياب الزمالك والهزيمة الأولى للأهلي وفوز بـ11 هدفا".. ملخص الجولة الـ12 من الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

انتهت الجولة الـ12 من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، أمس السبت، وشهدت هذه الجولة العديد من الأحداث، أبرزها إلحاق الهزيمة الأولى بسيدات الأهلي.

وشهدت الجولة الـ12 من الدوري المصري للسيدات، قمة تاريخية، بين الأهلي متصدر الدوري ومسار حامل اللقب والعائد من أفريقيا، بعد إنجاز غير مسبوق والفوز بالميدالية البرونزية.

وخسرت سيدات الأهلي، بنتيجة 3-1، بعدما افتتحن التسجيل، عن طريق ميا، لكن سريعا عادل مسار النتيجة، بركلة جزاء لمهيرة علي، ثم التقدم وتسجيل ثنائية.

ولم يلعب الزمالك في هذه الجولة، إذ كان من المقرر أن يلتقي بفريق دلفي، الذي انسحب من المسابقة بعد الجولة الخامسة.

وحققت سيدات وادي دجلة الأكثر تتويجا بلقب الدوري المصري، الفوز الأكبر لهن خلال الموسم الحالي، بالفوز على الاتحاد السكندري، بنتيجة 11-0.