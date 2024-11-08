8 أهداف في 35 دقيقة.. انسحاب الاتحاد من مباراة الأهلي بدوري السيدات

كيف بدأت استعدادات سيدات الزمالك لمباراة وادي دجلة في الدوري؟ (صور)

كتبت-هند عواد:

انسحب الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الاتحاد، من مباراة الأهلي، التي جمعت بينهما منذ قليل، في الجولة السادسة بالدوري المصري للسيدات.

وسجلت سيدات الأهلي 8 أهداف نظيفة، في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت عل ملعبه، لينسحب الاتحاد مع بداية الشوط الثاني.

وسجلت أهداف الأهلي عن طريق، منة طارق وميا داردن ثلاثة أهداف لكل منهما، وهدف لنادين غازي وحبيبة عصام.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتصار كبير لفريقنا بثمانية أهداف نظيفة في 35 دقيقة فقط".

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