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رقم تاريخي للأهلي والزمالك.. 5 ملامح من الجولة الخامسة في دوري السيدات

04:30 م السبت 02 نوفمبر 2024
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    اليس لاعبة الزمالك 1_4
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    اليس لاعبة الزمالك 2_5
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    اليس لاعبة الزمالك_6
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    ثنائي الأهلي لولو وميا_7
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    جانيت بوندي لاعبة البنك الأهلي مع محمد كمال المدير الفني_8
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    حبيبة عصام لاعبة الأهلي_9
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    حبيبة عصام_10
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    سليمزي لاعبة الزمالك 1_11
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    الكسندرا لاعبة الأهلي_3
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    سليمزي لاعبة الزمالك_13
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    سيدات الأهلي من مباراة اتحاد بسيون_14
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    سليمزي لاعبة الزمالك 5_12
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    منة طارق لاعبة الأهلي_16
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    ميرال خضر لاعبة الزمالك 1_17
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    الأمريكية ميا_2
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    ميرال خضر لاعبة الزمالك_18
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    لاعبات الزمالك_15
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كتبت-هند عواد:

شهدت الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري للسيدات، إنجازا تاريخيا للأهلي والزمالك، كما أنها أول جولة مكتملة في المسابقة.

إنجاز تاريخي

وحققت سيدات الأهلي والزمالك، الفوز الأكبر في مسيرتهن (حتى الآن)، وذلك خلال المشاركة الأولى لهن في البطولة، بعد قرار الاتحادين الدولي والأفريقي، بضرورة وجود فريق سيدات للحصول على الرخصة الأفريقية.

وفازت سيدات الأهلي على اتحاد بسيون بثمانية أهداف نظيفة، ليصل الفريق إلى النقطة الـ15 بعد أول 5 جولات فقط، فيما فازت سيدات الزمالك على المصري البورسعيدي بسباعية نظيفة، ليصل الفريق إلى النقطة الـ12.

أول جولة مكتملة

وتعد هذه أول جولة مكتملة في الدوري المصري للسيدات، إذ أن الأولى شهدت عدم لعب مباراة دلفي وإنبي، بسبب تأجير الملعب إلى أكاديمية الأهلي، فيما انسحب فريق اتحاد بسيون في الشوط الثاني من مباراة مسار بالجولة الثانية، بعدما تأخر في النتيجة بسباعية نظيفة.

فيما لم يذهب فريق الاتحاد إلى ملعب مباراة مسار في الجولة الثالثة، وكرر فريق دلفي هذا التصرف، في الجولة الرابعة.

نهى الصلح الهدافة

وتتصدر نهى الصلح ترتيب هدافات الدوري المصري للسيدات، برصيد 9 أهداف، وتليها جانيت بوندي لاعبة البنك الأهلي بـ7 أهداف وتتساوى معها أجوه لاعبة زد.

أول هدف لمنة طارق

واحتاجت منة طارق لاعبة الأهلي ومنتخب مصر، 5 جولات لتسجيل أول هدف لها مع الفريق.

الظهور الثاني لنادين غازي

وحلت نادين غازي لاعبة الأهلي بديلة للمحترفة تشاريتي، في الشوط الثاني، وتمكنت من تسجيل هدفين للفريق، في الظهور الثاني لها مع الفريق، بعد العودة من إصابة الصليبي.

الدوري المصري للسيدات الأهلي سيدات الأهلي
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