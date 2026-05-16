دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

17:00

سندرلاند

أول تعليق من عمرو أديب بعد خسارة الزمالك:"الكورة كدة.. يوم تخسر ويوم تخسر"

كتب : حسن مرسي

11:48 م 16/05/2026 تعديل في 17/05/2026
علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة الزمالك من اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية.

وأوضح أديب، خلال برنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أن الزمالك كان قاب قوس واحد من التتويج لكنه فشل، مضيفاً أن الزمالك نادٍ غير محظوظ.

ولفت إلى أن "إحنا محطناش المجهود اللازم، كنا قاب قوس واحد مش قوسين، مع الزمالك الكورة كدة يوم تخسر ويوم تخسر".

وأشار إلى أن أن المهاجمين يتعرضون للضغط المستمر، بينما الدفاع يكتفي بتشتيت الكرة بعيداً، مما يضع الفريق في مأزق كبير أمام الهجمات الجزائرية المتكررة.

وأكد أن الفرصة كانت قريبة جداً لكن التوفيق غاب عن الفريق في المباراة النهائية.

وشدد الإعلامي عمرو أديب على أن ضياع الكونفدرالية يمثل خسارة كبيرة للقلعة البيضاء، خاصة بعد الوصول لهذا الدور المتقدم.

"حضور كبير".. جماهير الزمالك تزين مدرجات ستاد القاهرة لدعم اللاعبين في
