كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن قرار حارس النادي الأهلي مصطفى شوبير بإنهاء تعاقده مع شركة تسويق إسبانية كانت تتولى إدارة ملفه خلال الفترة الماضية.

تغييرات مفاجئة في إدارة أعمال مصطفى شوبير

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب أنهى ارتباطه بالشركة بشكل رسمي بهدف بدء مرحلة جديدة في إدارة مسيرته الاحترافية بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن شوبير تعاقد مع وكيل أعمال جديد سيتولى مهمة تسويق اللاعب خارجياً إلى جانب الترتيب لجلب عروض احترافية له، فضلاً عن حضوره جلسة التفاوض المرتقبة مع إدارة الأهلي لمناقشة ملف تعديل عقده.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سموحة ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية "مجموعة التتويج" ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

ومن المقرر أن تنقل المواجهة بشكل حصري عبر شبكة قنوات On Time Sports الناقل الوحيد للبطولة.



