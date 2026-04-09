مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

جميع المباريات

خطوة مفاجئة من مصطفى شوبير بشأن مستقبله الاحترافي

كتب : نهي خورشيد

12:23 ص 09/04/2026

مصطفى شوبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن قرار حارس النادي الأهلي مصطفى شوبير بإنهاء تعاقده مع شركة تسويق إسبانية كانت تتولى إدارة ملفه خلال الفترة الماضية.

تغييرات مفاجئة في إدارة أعمال مصطفى شوبير

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب أنهى ارتباطه بالشركة بشكل رسمي بهدف بدء مرحلة جديدة في إدارة مسيرته الاحترافية بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن شوبير تعاقد مع وكيل أعمال جديد سيتولى مهمة تسويق اللاعب خارجياً إلى جانب الترتيب لجلب عروض احترافية له، فضلاً عن حضوره جلسة التفاوض المرتقبة مع إدارة الأهلي لمناقشة ملف تعديل عقده.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سموحة ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية "مجموعة التتويج" ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

ومن المقرر أن تنقل المواجهة بشكل حصري عبر شبكة قنوات On Time Sports الناقل الوحيد للبطولة.


إقرأ أيضاً:

تحت أنظار صلاح.. باريس سان جيرمان يضرب ليفربول بثنائية في دوري الأبطال

جماهير أتلتيكو مدريد تكرر واقعة مباراة مصر وإسبانيا.. ماذا حدث؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور الأهلي مصطفى شوبير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قرار سليم".. أول تعليق من لجنة الحكام على الحالة الجدلية بمباراة الأهلي
أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟
الإمارات تدين بشدة الهجوم على قنصلية إسرائيل في اسطنبول
عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
إيران: أمريكا مسؤولة عن خروقات إسرائيل.. والهدنة يجب أن تشمل لبنان
أخبار

المزيد

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران