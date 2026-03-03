مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
21:30

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
21:30

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:15

ليفربول

كأس ملك أسبانيا

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

كومو

- -
22:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

"قبل المباراة المرتقبة".. منتخب البرازيل يستعيد ذكريات مواجهة مصر في كأس القارات

كتب : يوسف محمد

03:00 ص 03/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لقطات من مباريات سابقة بين مصر والبرازيل (2) (1)
  • عرض 6 صورة
    لقطات من مباريات سابقة بين مصر والبرازيل (5) (1)
  • عرض 6 صورة
    لقطات من مباريات سابقة بين مصر والبرازيل (4) (1)
  • عرض 6 صورة
    لقطات من مباريات سابقة بين مصر والبرازيل (6) (1)
  • عرض 6 صورة
    لقطات من مباريات سابقة بين مصر والبرازيل (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعاد الحساب الرسمي لمنتخب البرازيل، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعض الذكريات السابقة، لمواجهات المنتخبين معا في مختلف البطولات.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب البرازيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التي جمعت بين لاعبي المنتخب الوطني والمنتخب البرازيلي في مواجهات مختلفة بين المنتخبين، ما بين كأس القارات 2009 وأولمبياد لندن 2012.

وأشار الحساب الرسمي لمنتخب البرازيل، عن المباراة الودية المرتقبة بين مصر والبرازيل، حيث كتب: "سنكرر هذا اللقاء يوم 6 يونيو المقبل".

موعد مباراة مصر والبرازيل

وكان الاتحاد البرازيلي أعلن في فبراير الماضي، مواجهة المنتخب المصري، يوم 6 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

أقرأ أيضًا:

"الثانية على التوالي".. ريال مدريد يتلقى الهزيمة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

"منافس مصر".. رئيس الاتحاد الإيراني يكشف موقف منتخب بلاده من المشاركة في المونديال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس العالم مصر والبرازيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النماذج الاسترشادية في مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2026
مدارس

النماذج الاسترشادية في مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2026
صديد في المعدة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مي عز الدين
زووم

صديد في المعدة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مي عز الدين
شيكابالا ونادر حمدي وأحمد شامي يشاركون هيثم شاكر تريند أغنيته الجديدة
دراما و تليفزيون

شيكابالا ونادر حمدي وأحمد شامي يشاركون هيثم شاكر تريند أغنيته الجديدة

"هيام" تطلب خلع زوجها: "رجعت من الشغل لقيت واحدة معاه في الشقة"
حوادث وقضايا

"هيام" تطلب خلع زوجها: "رجعت من الشغل لقيت واحدة معاه في الشقة"
"حذف وإلغاء".. تصرفات مفاجئة بين محمد النني وزوجته الثانية
مصراوي ستوري

"حذف وإلغاء".. تصرفات مفاجئة بين محمد النني وزوجته الثانية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. حياة الدرديري تستضيف توفيق عكاشة بـ"مصراوي"