استعاد الحساب الرسمي لمنتخب البرازيل، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعض الذكريات السابقة، لمواجهات المنتخبين معا في مختلف البطولات.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب البرازيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التي جمعت بين لاعبي المنتخب الوطني والمنتخب البرازيلي في مواجهات مختلفة بين المنتخبين، ما بين كأس القارات 2009 وأولمبياد لندن 2012.

وأشار الحساب الرسمي لمنتخب البرازيل، عن المباراة الودية المرتقبة بين مصر والبرازيل، حيث كتب: "سنكرر هذا اللقاء يوم 6 يونيو المقبل".

موعد مباراة مصر والبرازيل

وكان الاتحاد البرازيلي أعلن في فبراير الماضي، مواجهة المنتخب المصري، يوم 6 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

