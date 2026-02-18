مباريات الأمس
استعداداً للصيام.. لامين يامال يشارك متابعيه بصورة بالزي الرمضاني

كتب : نهي خورشيد

10:26 م 18/02/2026 تعديل في 10:38 م

لامين يامال يشارك متابعيه بصورة بالزي الرمضاني

شارك النجم الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة جديدة بالزي الرمضاني.

وظهر يامال في الصورة مرتدياً جلابية رمضانية سوداء رفقة صديقه.

وكانت صحيفة آس الإسبانية كشفت خلال الساعات الماضية، أن نادي برشلونة اتخذ قراراً بوضع برنامج غذائي خاص لوجبة الإفطار لا يامال خلال شهر رمضان لضمان عدم تأثيرها على أدائه البدني.

وبحسب التقرير، يستعد لامين يامال لخوض أول مباراة له خلال شهر رمضان يوم الأحد المقبل، حين يقود برشلونة في مواجهة ليفانتي على ملعب كامب نو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لامين يامال لامين يامال بالزي الرمضاني لامين يامال على إنستجرام

