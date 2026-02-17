سليمان والبدري.. أشهر أهداف مواجهات الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

كتب - محمد الميموني:

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع النادي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي، في مواجهة تكررت كثيرًا في السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره فريق الترجي التونسي أحد أيام 13 و14 من شهر مارس المُقبل، بينما تُقام مواجهة الإياب في يومي 20 و21 من الشهر ذاته.

ونعرض خلال السطور التالية أشهر أهداف الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

ـ هدف وليد سليمان في نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2012.

هدف أنيس البدري في نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2018.