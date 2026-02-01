مباريات الأمس
كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي ويانج أفريكانز؟ (كوميك)

كتب : يوسف محمد

04:00 ص 01/02/2026 تعديل في 04:27 ص
حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

ورفع النادي الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 8 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما رفع يانج أفريكانز رصيده إلى النقطة رقم 5 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعادل الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني أمس، في بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

ولمشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعادل الأهلي ويانج أفريكانز وأداء اللاعبين في المباراة، يمكنكم الإطلاع على الألبوم أعلاه:

أقرأ أيضًا:

مدرب بيراميدز يعلق على مواجهة نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا

"بينهم عواد وشحاتة".. الغيابات تضرب الزمالك قبل مباراة المصري في الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ويانج أفريكانز النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

