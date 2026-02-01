رسالة خاصة من ماليك إيفونا إلى يلسين كامويش بعد انضمامه للأهلي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

ورفع النادي الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 8 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما رفع يانج أفريكانز رصيده إلى النقطة رقم 5 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعادل الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني أمس، في بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

