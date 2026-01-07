ابنة حسام حسن توجه له رسالة خاصة بعد فوز منتخب مصر على بنين

زوجة إمام عاشور توجه رسالة خاصة له بعد فوز منتخب مصر على بنين في أمم أفريقيا

حقق منتخب كوت ديفوار فوزا كبيرا أمس على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الإثنين، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وحسم منتخب كوت ديفوار تأهله إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد الفوز على بوركينا أمس، ليضرب موعدا مع المنتخب المصري في ربع النهائي.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل منتخب مصر اللقاء وهدفه الفوز، لمواصلة البحث عن استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2010، فيما يبحث منتخب كوت ديفوار عن الفوز لمواصلة الدفاع عن لقبه، الذي توج به في النسخة الماضية 2023.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع فوز منتخب كوت ديفوار على بوركينا فاسو وتأهلهم لمواجهة منتخب مصر، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ويمكنكم متابعة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تأهل منتخب كوت ديفوار لربع نهائي أمم أفريقيا ومواجهة منتخب مصر يوم السبت المقبل، من خلال مطالعة الألبوم أعلاه.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين

"لدعم نجله".. 5 صور لحضور زين الدين زيدان مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية