زوجة خالد صبحي تنشر 10 صور واللاعب يعلق

كتب : مصراوي

04:03 ص 31/01/2026
شاركت إسراء محمد زوجة لاعب المصري البورسعيدي ومنتخب مصر خالد صبحي، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور.

ونشرت إسراء عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها، خلال تواجدها في أحد المطاعم.

وعلق خالد صبحي على الصور التي شاركتها زوجته، عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث وضع اللاعب رمز تعبيري مجموعة من القلوب البيضاء.

ويذكر أن خالد صبحي، كان يتواجد رفقة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالمغرب، التي احتل خلالها المنتخب الوطني المركز الرابع.

وتزوج نجم خط دفاع المصري البورسعيدي ومنتخب مصر خالد صبحي، من إسراء محمد في عام 2020.

