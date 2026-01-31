مباريات الأمس
رسالة خاصة من محمود كهربا إلى أيمن أشرف بعد اعتزاله كرة القدم

كتب : يوسف محمد

01:28 ص 31/01/2026
وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي السابق، رسالة إلى زميله السابق بالفريق أيمن أشرف بعد إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لأيمن أشرف وكتب: "تاريخ كبير واسمك في قلب كل جماهير الأهلي يا ابن النادي، ربنا يكرمك في كل اللي جاي يا أخويا".

وأعلن أيمن أشرف أمس الجمعة 30 يناير، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعمر 34 عاما، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات.

وأكد أيمن أشرف في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "إم بي سي مصر"، أنه يفكر في قرار الاعتزال منذ ستة أشهر، لكنه اتخذ القرار بشكل نهائي منذ أربعة أيام فقط. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أقرأ أيضًا:

"تحدثت مع سيد عبد الحفيظ".. لاعب الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي

أيمن أشرف النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي اعتزال أيمن أشرف محمود كهربا

