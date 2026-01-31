رسالة خاصة من محمود كهربا إلى أيمن أشرف بعد اعتزاله كرة القدم

"بعد احتفاله بعيد زواجهما".. 25 صورة ترصد قصة حب عمرو السولية وزوجته

وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي السابق، رسالة إلى زميله السابق بالفريق أيمن أشرف بعد إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لأيمن أشرف وكتب: "تاريخ كبير واسمك في قلب كل جماهير الأهلي يا ابن النادي، ربنا يكرمك في كل اللي جاي يا أخويا".

وأعلن أيمن أشرف أمس الجمعة 30 يناير، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعمر 34 عاما، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات.

وأكد أيمن أشرف في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "إم بي سي مصر"، أنه يفكر في قرار الاعتزال منذ ستة أشهر، لكنه اتخذ القرار بشكل نهائي منذ أربعة أيام فقط. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

