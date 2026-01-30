بمناسبة عيد زواجهما.. زوجة عمرو السولية تشارك صورًا رومانسية وتعلق

"حاول تتعلم حاجة".. تعليق مثير للجدل من نادر شوقي على أزمة إمام عاشور مع

القاهرة - مصراوي:

نشرت هدير مندور زوجة عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والنادي الأهلي السابق، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا جديدة لها برفقة زوجها.

وشاركت هدير متابعيها صورا لها برفقة زوجها، احتفالا بعيد زواجهما العاشر في أجواء رومانسية، وقد لاقت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين الذين قدموا التهاني بهذه المناسبة.

وعلقت هدير مندور على الصور قائلة: "عشر سنوات من الحب والضحك والصعود والهبوط والولايات المتحدة، عقد من الذكريات التي لا تعد ولا تحصى، تشابك الأيدي والحلم جنبا إلى جنب، عشر سنوات إلى الأبد لتنطلق عيسى، ربنا يخليك ليا يا ابو البنات.

وقد تزوج عمرو السولية هدير مندور عام 2016، عقب انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، بعد فترة خطوبة استمرت أربع سنوات.

وأنجبت هدير مندور من زوجها عمرو السولية طفلتين، هما ليلى وصوفيا، وتحرص هدير على مشاركة متابعيها بصور تجمعها مع عائلتها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.