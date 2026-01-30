مباريات الأمس
"حاول تتعلم حاجة".. تعليق مثير للجدل من نادر شوقي على أزمة إمام عاشور مع الأهلي

كتب : يوسف محمد

02:51 ص 30/01/2026 تعديل في 03:06 ص
علق نادر شوقي وكيل اللاعبين، على أزمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق أمس إلى تنزانيا، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وكان عاشور تخلف أمس الخميس 29 يناير الجاري، عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا، لمواجهة يانج أفريكانز، في الجولة الرابعة بالبطولة، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني للاعبين.

وكتب شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "ما كل واحد يبص فى ورقته، وحاول تتعلم أي حاجة من النادى الأهلى، لعل وعسى، الأهلى فوق الجميع".

وقرر وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين من المشاركة في المباريات مع الفريق، بالإضافة إلى تغريمه مليون و500 ألف جنيه.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره يانج أفريكانز التنزاني غدا السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال، برصيد 7 نقاط، يليه يانج أفريكانز برصيد 4 نقاط.

أقرأ أيضًا:

"تركناهم مهملين".. خطاب قوي من جوارديولا لدعم الشعب الفلسطيني

"تم حل المشاكل الإدارية".. آخر مستجدات انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادر شوقي النادي الأهلي إمام عاشور أزمة إمام عاشور آخر أخبار الأهلي

