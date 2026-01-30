مباريات الأمس
عمرو السولية ينشر 3 صور رفقة زوجته احتفالا بهذه المناسبة

كتب : مصراوي

05:38 ص 30/01/2026
شارك عمرو السولية لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة زوجته.

ونشر السولية عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة زوجته وكتب: "عشرة عمري وحبيبتي"، احتفالا بعيد زواجهما.

وكان عمرو السولية، انتقل إلى نادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2025، بعد رحيله عن الأهلي.

وظهر السولية خلال الموسم الحالي رفقة سيراميكا كليوباترا، في 19 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

زوجة عمرو السولية تشارك صورة طريفة من احتفال عائلي

"غير مقبول".. القيعي يهاجم إمام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

