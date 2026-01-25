مباريات الأمس
نبيل عماد دونجا يحتفل بعيد ميلاد والدته

كتب : مصراوي

06:42 ص 25/01/2026
القاهرة – مصراوي

نشر نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له برفقة والدته.

وشارك دونجا متابعيه خلال خاصية "الستوري" صورا له برفقة والدته وهو يحتفل معاها بعيد ميلادها.

وعلق دونجا على الصورة قائلا: "كل سنة وانتي طيبة ياحبيبتي"

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره المصري، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الكونفدرالية الأفريقية.

نبيل عماد دونجا والدة دونجا الزمالك زوجة دونجا الزمالك اليوم الزمالك ضد المصري

