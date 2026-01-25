مباريات الأمس
"مش هينام".. تغريدة مثيرة للجدل من أحمد حسام ميدو

كتب - يوسف محمد:

02:17 ص 25/01/2026
    أحمد حسام ميدو مع منتخب مصر 2006 (2)
    أحمد حسام ميدو
    أحمد حسام ميدو مع منتخب مصر 2006 (4)
    ميدو
    أحمد حسام ميدو (2)
    أحمد حسام ميدو (5)
    أحمد حسام ميدو
    ميدو وأفراد عائلته (11) (1)
    ميدو باحتفالية تتويج بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا
    ميدو
    ميدو وحيازم إمام
    ميدو
    ميدو مع توتنهام
    أحمد حسام ميدو مع توتنهام

أثار أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، من خلال تغريدة قام بنشرها عبر حسابه على منصة "X".

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "شكل الديب مش هينام"، مع وضع رمز تعبيري قلب أصفر وآخر أحمر.

وتصدر ميدو المشهد الرياضي المصري، بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بعد تصريحاته المتعلقة ببطولات المنتخب المصري تحت قيادة الكابتن حسن شحاتة، بداية من عام 2006 حتى عام 2010.

وكان ميدو، أثار جدلا واسعا خلال ظهوره في بودكاست يقدمه الصحفي أبو المعاطي زكي، إذ قال: "بعد 2006، كان في شيخ بيتواجد في معسكر المنتخب وكان يطالب اللاعبين بارتداء أرقام معينة في المباريات".

وأضاف ميدو: "في معسكرات منتخب مصر كانوا بيجيبوا حاجات مقري عليها، كمان اتحاد الكرة كان بيشتري زيبق أحمر بملايين بطلب من الشيخ".

أحمد حسام ميدو منتخب مصر ميدو نادي الزمالك

