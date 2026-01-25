"مش هينام".. تغريدة مثيرة للجدل من أحمد حسام ميدو

"بعد احتفاله بعيد ميلادها".. 19 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة أمير توفيق

أثار أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، من خلال تغريدة قام بنشرها عبر حسابه على منصة "X".

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "شكل الديب مش هينام"، مع وضع رمز تعبيري قلب أصفر وآخر أحمر.

وتصدر ميدو المشهد الرياضي المصري، بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بعد تصريحاته المتعلقة ببطولات المنتخب المصري تحت قيادة الكابتن حسن شحاتة، بداية من عام 2006 حتى عام 2010.

وكان ميدو، أثار جدلا واسعا خلال ظهوره في بودكاست يقدمه الصحفي أبو المعاطي زكي، إذ قال: "بعد 2006، كان في شيخ بيتواجد في معسكر المنتخب وكان يطالب اللاعبين بارتداء أرقام معينة في المباريات".

وأضاف ميدو: "في معسكرات منتخب مصر كانوا بيجيبوا حاجات مقري عليها، كمان اتحاد الكرة كان بيشتري زيبق أحمر بملايين بطلب من الشيخ".

ﺷﻜﻞ اﻟﺪﻳﺐ ﻣﺶ ﻫﻴﻨﺎم 🇮🇹💛❤️🇸🇦 — Mido (@midoahm) January 24, 2026

