

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.

وأسفرت تلك الحملات المكبرة خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 366 قضية مخدرات ضمت 411 متهماً، وضبط 179 قطعة سلاح ناري بحوزة 157 متهماً، شملت بنادق آلية وخرطوش وطبنجات، بالإضافة إلى 257 قطعة سلاح أبيض.

مخدرات وسلاح بملايين

ونجح رجال الأمن في مصادرة كميات هائلة من المواد المخدرة، تصدرها مخدر الحشيش بوزن تجاوز 528 كجم، و46 كجم من "الآيس"، و24 كجم من "الهيدرو"، و12 كجم من "الهيروين"، بالإضافة إلى مئات الأقراص المخدرة، مما يعد ضربة موجعة لخطوط إمداد تجار السموم.

وفي ملف تنفيذ الأحكام، حققت القوات طفرة كبيرة بتنفيذ 84,658 حكماً قضائياً متنوعاً، شملت جنايات وحبس وغرامات ومخالفات، كما تم ضبط 15 متهماً بأعمال بلطجة و5 هاربين، وتسجيل أكثر من 25 ألف مخالفة مرورية. وأكدت الوزارة استمرار هذه الضربات الأمنية لردع المخالفين وحماية أمن الوطن والمواطنين.

