حسين الشحات يوجه رسالة لـ إمام عاشور والأخير يرد

أشاد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمستوى زميله بالفريق إمام عاشور، في مباراة الأمس أمام يانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال أفريقيا.

ونجح النادي الأهلي، في تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

ونشر الشحات صورة لإمام عاشور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال صناعته للهدف الثاني للأهلي الذي أحرزه تريزيجيه وكتب: "سهلة".

ورد عاشور على منشور حسين الشحات، من خلال إعادة نشر الصورة وكتب عليها: "وانت حريف أوي".

وشهدت مباراة المارد الأحمر أمام يانج أفريكانز التنزاني، تألق إمام عاشور الذي نجح في صناعة الهدف الثاني لزميله بالفريق محمود حسن تريزيجيه.

