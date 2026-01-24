مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

حسين الشحات يوجه رسالة لـ إمام عاشور والأخير يرد

كتب - يوسف محمد:

02:46 ص 24/01/2026 تعديل في 10:31 ص
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (3)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (5)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (4)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (5)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (4)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (13) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (17) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (22) (1)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمستوى زميله بالفريق إمام عاشور، في مباراة الأمس أمام يانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال أفريقيا.

ونجح النادي الأهلي، في تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

ونشر الشحات صورة لإمام عاشور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال صناعته للهدف الثاني للأهلي الذي أحرزه تريزيجيه وكتب: "سهلة".

ورد عاشور على منشور حسين الشحات، من خلال إعادة نشر الصورة وكتب عليها: "وانت حريف أوي".

وشهدت مباراة المارد الأحمر أمام يانج أفريكانز التنزاني، تألق إمام عاشور الذي نجح في صناعة الهدف الثاني لزميله بالفريق محمود حسن تريزيجيه.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد أدائه في مباراة يانج أفريكانز

"مطالب باعتذار".. تصريحات قوية من أحمد حسن بخصوص تصريحات ميدو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي الأهلي ويانج أفريكانز دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة
أخبار مصر

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة
رمضان 2026.. محمد رجب يروج لمسلسله الجديد "قطر صغنطوط"
زووم

رمضان 2026.. محمد رجب يروج لمسلسله الجديد "قطر صغنطوط"
تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام
أخبار مصر

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام
10 أشخاص تسببوا في إيقاف قيد الزمالك
رياضة محلية

10 أشخاص تسببوا في إيقاف قيد الزمالك
"بعد احتفاله بعيد ميلادها".. 19 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة أمير توفيق
مصراوي ستوري

"بعد احتفاله بعيد ميلادها".. 19 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة أمير توفيق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام