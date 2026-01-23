بدر بانون يوجه رسالة ليوسف بلعمري بعد انضمامه للأهلي

"قبل مباراة يانج أفريكانز".. ياسر إبراهيم ينشر صورة جديدة مع أبنائه

هنأ المدافع المغربي بدر بانون مواطنه يوسف بلعمري، بعد انتقاله إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن الأهلي أمس الخميس 22 يناير الجاري، تعاقده مع بلعمري، بعقد لمدة 3 سنوات ونصف، حتى يونيو 2029.

ونشر بانون عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة ليوسف بلعمري خلال تقديمه مع الأهلي وكتب: "حظ سعيد لك يا اخويا".

ورد بلعمري على بانون، حيث شارك المنشور الذي نشره بدر بانو وكتب: "السلطان".

وفي سياق متصل، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره يانج أفريكانز التنزاني اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

