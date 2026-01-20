مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الجونة

- -
14:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
19:45

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
19:30

الخليج

جميع المباريات

إعلان

أحضان ورسائل رومانسية.. كيف استقبال زوجات لاعبي منتخب مصر نجوم الفراعنة في المطار؟

كتب : مصراوي

07:20 ص 20/01/2026 تعديل في 07:20 ص
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد حمدي
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته (5)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته (2)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته (4)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته (3)
  • عرض 21 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته
  • عرض 21 صورة
    حسام عبد المجيد وزوجته (5)
  • عرض 21 صورة
    حسام عبد المجيد وزوجته (2)
  • عرض 21 صورة
    حسام عبد المجيد وزوجته (1)
  • عرض 21 صورة
    دانا ادم زوجه حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    دانا ادم زوجه حسام حسن (1)
  • عرض 21 صورة
    دانا ادم زوجه حسام حسن (2)
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 21 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (3)
  • عرض 21 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (2)
  • عرض 21 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة – مصراوي

مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، حرصت زوجات لاعبي منتخب مصر على تقديم الدعم المستمر لأزواجهم طوال مشوار البطولة، من خلال رسائل التشجيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما عبروا عن اشتياقهم الكبير للاعبين خلال فترة المشاركة في البطولة، من خلال كلمات مؤثرة لهم عبر حساباتهم عبر "إنستجرام".

وبعد عودة لاعبي منتخب مصر من المغرب، شاركت زوجات اللاعبين لحظات الفرح واللقاء عبر حساباتهم على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشروا صورا تجمعهم بأزواجهم، معبرون عن سعادتهم بعودتهم بعد غياب استمر قرابة شهر بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشاركت في هذه اللحظات كل من زوجات لاعبي المنتخب: حسام عبد المجيد، محمد حمدي، مروان عطية، مصطفى فتحي، حسام حسن.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجات لاعبي منتخب مصر زوجة حسام حسن زوجة مصطفى فتحي زوجة مروان عطية زوجة محمد حمدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

21 صورة لدونجا وزوجته بعد قضائهم شهر العسل في فرنسا
مصراوي ستوري

21 صورة لدونجا وزوجته بعد قضائهم شهر العسل في فرنسا
"الحقونا بطفاية".. حريق يلتهم سيارة قرب كارتة الخطاطبة في المنوفية- صور
أخبار المحافظات

"الحقونا بطفاية".. حريق يلتهم سيارة قرب كارتة الخطاطبة في المنوفية- صور
زوجة عصام الحضري تنشر صورهم بملعب نهائي كأس الأمم الأفريقية
مصراوي ستوري

زوجة عصام الحضري تنشر صورهم بملعب نهائي كأس الأمم الأفريقية
أحضان ورسائل رومانسية.. كيف استقبال زوجات لاعبي منتخب مصر نجوم الفراعنة
مصراوي ستوري

أحضان ورسائل رومانسية.. كيف استقبال زوجات لاعبي منتخب مصر نجوم الفراعنة
ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة
شئون عربية و دولية

ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة