القاهرة – مصراوي

مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، حرصت زوجات لاعبي منتخب مصر على تقديم الدعم المستمر لأزواجهم طوال مشوار البطولة، من خلال رسائل التشجيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما عبروا عن اشتياقهم الكبير للاعبين خلال فترة المشاركة في البطولة، من خلال كلمات مؤثرة لهم عبر حساباتهم عبر "إنستجرام".

وبعد عودة لاعبي منتخب مصر من المغرب، شاركت زوجات اللاعبين لحظات الفرح واللقاء عبر حساباتهم على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشروا صورا تجمعهم بأزواجهم، معبرون عن سعادتهم بعودتهم بعد غياب استمر قرابة شهر بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشاركت في هذه اللحظات كل من زوجات لاعبي المنتخب: حسام عبد المجيد، محمد حمدي، مروان عطية، مصطفى فتحي، حسام حسن.