الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
21:30

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
21:30

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:15

ليفربول

كأس ملك أسبانيا

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

كومو

- -
22:00

إنتر ميلان

"ليالي رمضان" زوجة عمرو السولية تنشر صورًا جديدة وتعلق

كتب : محمد عبد السلام

08:53 م 03/03/2026 تعديل في 09:11 م
    زوجة عمرو السولية (2) (1)
    زوجة عمرو السولية (1) (1)

نشرت هدير مندور، زوجة اللاعب عمرو السولية، نجم سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة.

وظهرت هدير بإطلالة أنيقة مرتدية عباءة سوداء في أجواء رمضانية مميزة، حيث لاقت الصور تفاعلا واسعا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

وعلقت هدير على الصور قائلة: "ليالي رمضان لها سحرها الخاص".

وكان عمرو السولية قد تزوج من هدير مندور عام 2016، عقب انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك بعد فترة خطوبة استمرت أربع سنوات.

ورزق الزوجان بطفلتين هما ليلى وصوفيا، وتحرص هدير على مشاركة جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات عائلية تجمعها بزوجها وابنتيها باستمرار.

زوجة عمرو السولية عمرو السولية

