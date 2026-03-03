كرم السيناوية.. موائد رأس سدر تطعم 800 صائم يوميًا

محافظ جنوب سيناء يشارك في إعداد وجبات إفطار الصائمين بالطور -صور

نشرت هدير مندور، زوجة اللاعب عمرو السولية، نجم سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة.

وظهرت هدير بإطلالة أنيقة مرتدية عباءة سوداء في أجواء رمضانية مميزة، حيث لاقت الصور تفاعلا واسعا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

وعلقت هدير على الصور قائلة: "ليالي رمضان لها سحرها الخاص".

وكان عمرو السولية قد تزوج من هدير مندور عام 2016، عقب انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك بعد فترة خطوبة استمرت أربع سنوات.

ورزق الزوجان بطفلتين هما ليلى وصوفيا، وتحرص هدير على مشاركة جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات عائلية تجمعها بزوجها وابنتيها باستمرار.