أول تعليق لفرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة سابق، على فوز منتخب مصر على حساب نظيره منتخب كوت ديفوار أمس والصعود لمقابلة السنغال في نصف النهائي.

وحقق منتخب مصر الفوز، على حساب نظيره كوت ديفوار أمس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "أدرار"، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكتب عامر عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مبروك لمصر الصعود لنصف النهائي في بطولة أمم أفريقيا".

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال

وتقام مباراة مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا أمام السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.