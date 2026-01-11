مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق لفرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال

كتب- يوسف محمد:

05:44 ص 11/01/2026
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    فرج عامر يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالإسكندرية (6)
  • عرض 22 صورة
    فرج عامر يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالإسكندرية (7)
  • عرض 22 صورة
    فرج عامر يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالإسكندرية (5)
  • عرض 22 صورة
    فرج عامر يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالإسكندرية (3)
  • عرض 22 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (21) (1)
  • عرض 22 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (23) (1)
  • عرض 22 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (22) (1)
  • عرض 22 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (2) (1) (1)
  • عرض 22 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 22 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (1) (1) (1)
  • عرض 22 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 22 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (4) (1) (1)
  • عرض 22 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (3) (1) (1)
  • عرض 22 صورة
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب مصر
  • عرض 22 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (12)
  • عرض 22 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (5) (1)
  • عرض 22 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (2) (1)
  • عرض 22 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (1) (1)
  • عرض 22 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (8) (1)
  • عرض 22 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (6) (1)
  • عرض 22 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة سابق، على فوز منتخب مصر على حساب نظيره منتخب كوت ديفوار أمس والصعود لمقابلة السنغال في نصف النهائي.

وحقق منتخب مصر الفوز، على حساب نظيره كوت ديفوار أمس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "أدرار"، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكتب عامر عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مبروك لمصر الصعود لنصف النهائي في بطولة أمم أفريقيا".

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال

وتقام مباراة مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا أمام السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فرج عامر منتخب مصر والسنغال موعد مباراة مصر والسنغال منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11-1-2026.. سحب منخفضة وشبورة
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11-1-2026.. سحب منخفضة وشبورة
تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور
مسرح و تليفزيون

تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور
حكم دولي سابق يكشف رأيه في أداء مصطفى غربال في مباراة مصر وكوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

حكم دولي سابق يكشف رأيه في أداء مصطفى غربال في مباراة مصر وكوت ديفوار
بكاء العميد ودعم محمد حمدي.. لقطات لم تشاهدها في مباراة مصر وكوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

بكاء العميد ودعم محمد حمدي.. لقطات لم تشاهدها في مباراة مصر وكوت ديفوار
"ابعدوا عن الهجاصيين والفتايين".. مرتضى منصور يكشف رسالته إلى حسام حسن
مصراوي ستوري

"ابعدوا عن الهجاصيين والفتايين".. مرتضى منصور يكشف رسالته إلى حسام حسن

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟