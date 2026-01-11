إعلان

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال إسرائيلي في الضفة

كتب : مصراوي

10:41 ص 11/01/2026

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - ( د ب أ)

قُتل مواطن فلسطيني، صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية، مساء أمس السبت، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية .

وأفادت وزارة الصحة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بـ"استشهاد مواطن، 58 عاما، برصاص الاحتلال في مدينة الخليل ليلة أمس، واحتجاز جثمانه".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال أطلقت النار، مساء أمس، صوب مركبة في منطقة (خلة حاضور) شرق الخليل، ما أدى لإصابة مواطن حيث قامت باعتقاله، دون أن تسمح لمركبات الإسعاف والمواطنين من الوصول إليه".

قوات الاحتلال إسرائيلي استشهاد فلسطيني الضفة الغربية

