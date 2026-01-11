إعلان

اليوم.. سادس جلسات محاكمة المتهمين بقتل تاجر الذهب بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

10:40 ص 11/01/2026

تعقد الدائرة السادسة بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم الأحد، سادس جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب برشيد.

كانت الجلسة السابقة بتاريخ 16 ديسمبر الماضي شهدت عرض فيديو الواقعة، وبعض اللقاءات التليفزيونية لأهلية المجني عليه.

وقال محمد يسري أبو رابح، محامي أسرة المجني عليه، إن النيابة العامة وجهت للمتهمين في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، واقترانها بجناية أخرى وهي الشروع في قتل أحمد الديباني.

وأضاف أن القضية منظورة أمام محكمة الجنايات بعد اكتمال التحقيقات، وسماع أقوال الشهود، وورود التقارير الفنية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، حين تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

وكشفت التحريات الأمنية عن تورط كل من المدعو فارس .ع.م، وآخر، في ارتكاب الواقعة، حيث جرى ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت إحالتهما للمحاكمة الجنائية.

محكمة جنايات دمنهور البحيرة الذهب

