إعلان

"فيديو كول".. زوجة إمام عاشور توجه إليه رسالة رومانسية بعد تألقه في مباراة مصر وكوت ديفوار

كتب : مصراوي

05:32 ص 11/01/2026
القاهرة - مصراوي

نشرت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الحالي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له مع إمام عاشور عقب مباراة منتخب مصر.

وظهرت ياسمين حافظ عبر خاصية "الستوري" خلال حسابها على "إنستجرام" بصورة تجمعها مع إمام عاشور عقب مباراة منتخب مصر وهي تكلمه فيديو كول.

وعلقت ياسمين حافظ على الصورة قائلا: "الحمدلله ياحبيبي"

وشارك إمام عاشور في مباراة أمس مع منتخب مصر أمام كوت ديفوار كأساس، قبل أن يتم تبديله في الدقيقة 78 ونزول محمود تريزيجيه بدلا منه.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره السنغالي يوم الأربعاء الموافق 14 يناير، ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب مصر إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الإيفواري بنتيجة 3-2، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

زوجة إمام عاشور صور زوجة إمام عاشور إمام عاشور اسنتقرام زوجة إمام عاشور منتخب مصر مصر وكوت ديفوار

