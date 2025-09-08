كتب - يوسف محمد:

لفت محمد صلاح قائد منتخب مصر، الأنظار بشكل كبير خلال تواجده رفقة لاعبي المنتخب في بوركينا فاسو، استعدادا لمواجهة المنتخب البوركيني، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر صلاح صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، رفقة مجموعة من لاعبي المنتخب، وهم يشاهدون التليفزيون، وعلق: "فيلم ثقافي".

وظهر رفقة محمد صلاح في غرفة الإقامة ببوركينا، عدد كبير من لاعبي المنتخب، على رأسهم "محمد الشناوي، عمر مرموش، محمد هاني، محمود تريزيجيه ومصطفى محمد".

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويذكر أن منتخب مصر يستعد لملاقاة بوركينا فاسو غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

