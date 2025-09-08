مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

اليونان

- -
21:45

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا الاستوائية

0 1
16:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

مالي

جميع المباريات

إعلان

"فيلم ثقافي".. محمد صلاح يثير الجدل بصورة مع لاعبي المنتخب

06:46 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (1)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (2)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش ومحمد صلاح
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

لفت محمد صلاح قائد منتخب مصر، الأنظار بشكل كبير خلال تواجده رفقة لاعبي المنتخب في بوركينا فاسو، استعدادا لمواجهة المنتخب البوركيني، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر صلاح صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، رفقة مجموعة من لاعبي المنتخب، وهم يشاهدون التليفزيون، وعلق: "فيلم ثقافي".

وظهر رفقة محمد صلاح في غرفة الإقامة ببوركينا، عدد كبير من لاعبي المنتخب، على رأسهم "محمد الشناوي، عمر مرموش، محمد هاني، محمود تريزيجيه ومصطفى محمد".

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويذكر أن منتخب مصر يستعد لملاقاة بوركينا فاسو غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أقرأ أيضًا:

"بهدف نجم الأهلي".. منتخب تونس يضمن التأهل إلى كأس العالم 2026

حازم إمام يوضح الفارق بين مستوى محمد صلاح مع ليفربول والمنتخب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح منتخب مصر مصر وبوركينا فاسو مباراة مصر وبوركينا موعد مباراة مصر وبوركينا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة