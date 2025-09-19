بجنسيات مختلفة.. ثلاثة أشقاء يتنافسون في بطولة العالم لألعاب القوى

كتبت - هند عواد:

على مضمار بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو 2025، وقف ثلاثة أشقاء يبحثون عن إنجاز تاريخي يُضاف إلى مسيرتهم، لكن كلًّا منهم كان يحاول رفع علم بلد مختلف.

بسنت حميدة، صاحبة الـ29 عامًا، ابنة محافظة الإسكندرية، مارست ألعاب القوى في البداية بمفردها، قبل أن يلحق بها شقيقها الأصغر "باسم"، الذي مثّل منتخب قطر في البطولات العالمية، ثم انضم إليهما الشقيق الأصغر "سيف"، في رياضة القفز بالزانة.

تنافس الأشقاء الثلاثة في بطولة العالم لألعاب القوى، المقامة حاليًا في طوكيو؛ حيث وصلت بسنت حميدة إلى نصف نهائي سباق 400 متر عدو للسيدات، لكنها لم تتأهل إلى النهائي، وحلّت في المركز الـ16 من أصل 24 عدّاءة.

وفي الدور نصف النهائي من سباق 400 متر حواجز، شارك شقيقها باسم حميدة (25 عامًا)، القطري الجنسية والمصري الأصل، وسجّل توقيتًا قدره 48.43 ثانية، لكنه لم يتأهل إلى النهائي، وحصل على المركز الـ12 عالميًا.

في الوقت ذاته، حقّق شقيقهم الأصغر سيف المركز التاسع بعد تأهله إلى نهائي القفز بالزانة في البطولة، محافظًا على رقمه القياسي (5.75 م). وكان سيف قد أحرز الميدالية الذهبية في مسابقة القفز بالزانة خلال مشاركته في البطولة العربية تحت 23 عامًا، التي أُقيمت في تونس العام الماضي، محققًا ارتفاعًا قدره 5.30 م.

ورغم تمثيل كل منهم لمنتخب مختلف، إلا أنهم يحتفلون بإنجازاتهم سويًّا؛ حيث نشرت بسنت صورة لها مع شقيقها الأصغر سيف بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في البطولة العربية، وكتبت: "تحوّل من أخي الصغير إلى بطل العرب 2023، صاحب ذهبية بطولة العرب للكبار. صغير السن، كبير المقام، بطل العالم القادم بإذن الله. فخر عائلة حميدة. نعم، نحن أبطال العرب يا سادة".

اقرأ أيضًا:

"تعرض للضرب".. فيريرا يكشف كواليس حديثه مع خوان بيزيرا

بقيادة صلاح.. أفضل تشكيل فانتازي للجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة