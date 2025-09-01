شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث أعلن حسام حسن قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر سبتمبر الجاري، وتم الاعتداء على سيدة داخل نادي الزمالك.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

"نقل للمستشفى وتدخل الأمن".. تفاصيل الاعتداء على سيدة داخل نادي الزمالك (فيديو)

نشبت مشاجرة داخل مقر نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، وتحديدا عقب مباراة الفريق أمام وادي دجلة التي أقيمت أمس الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"خلي الناس هي اللي تقولك إنك كويس"..إمام عاشور يثير الجدل برسالة غامضة

أثار إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل بعد نشره رسالة غامضة على ستوري حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بالفيديو.. انسحاب نجم الزمالك السابق من أستوديو أون بعد الخسارة من دجلة

انسحب جمال عبدالحميد، نجم الزمالك السابق، بشكل مفاجئ من التواجد في برنامج الكلاسيكو، مع الإعلامية سهام صالح، بعد مباراة الزمالك أمام وادي دجلة التي أقيمت أمس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سواريز يبصق على أحد أعضاء طاقم فريق سياتل بعد خسارة كأس الدوريات (فيديو)

انتشر مقطع فيديو للويس سواريز لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، والذي أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مدرب وادي دجلة أصغر من 6 لاعبين بالفريق.. من هم؟

تصدر محمد الشيخ مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة حديث الكرة المصرية، بعد الفوز على الزمالك بثنائية دون رد في الدوري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

7 أهلي و3 زمالك.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعداداً لتصفيات المونديال

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة خلال شهر سبتمبر الجاري، والذي يشهد خوض مباراتين مهمتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هالاند يُنهي الـ100 مباراة كأكثر من سجل في تاريخ الدوري الإنجليزي

وصل النرويجي ايرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي إلى مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي، عندما شارك في الخسارة من برايتون اليوم الأحد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

6 صور من تدريبات محمد عبدالمنعم على ملعب التتش

خاض محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي، تدريبات منفردة على ملعب التتش بالنادي الأهلي، وذلك عقب عودته للقاهرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"هذا وقت للشامتين".. زيزو يعتذر ويوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

وجه أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، رسالة للجماهير بعد الخسارة من بيراميدز بثنائية دون رد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فوز وحيد.. ماذا قدم خوسيه ريبيرو مع الأهلي بعد رحيله رسميا؟

أعلن النادي الأهلي رحيل خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية، مع إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الطرفين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا