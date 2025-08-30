مباريات الأمس
ستوري نجوم كرة القدم.. إمام يستعرض مهاراته مع زيزو.. ورسالة غامضة للاعب الأهلي

01:11 ص السبت 30 أغسطس 2025
    ستوري زيزو
    ستوري أفشة
    ستوري حسين الشحات
    ستوري عمر كمال عبدالواحد
    ستوري عمر كمال عبد الواجد
    ستوري أحمد نبيل كوكا
    ستوري أحمد سامي
    ستوري عمار حمدي وإمام عاشور
    ستوري عمر مرموش
    ستوري محمد صلاح 0
    ستوري محمد صلاح
    ستوري إمام عاشور
    ستوري مروان عطية
شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

شارك النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح متابعيه جانب من تدريباته اليومية الأجواء بمنزله يوم الجمعة، كما شارك عمر مرموش متابعيه جانبًا من تدريباته هو الآخر.

ونشر عمار حمدي لاعب الأهلي السابق صوره له مع نجم الفريق الحالي إمام عاشور، فيما نشر أحمد سامي مدافع بيراميدز صورة من تحضيراته لمباراة الأهلي، بينما نشر لاعب الأهلي الحالي أحمد نبيل كوكا دعاءً لوالده المتوفي.

وشارك عمر كمال عبدالواحد اطلالة له، بينما أعلن حسين الشحات وفاة خاله، فيما نشر لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة" رسالة غامضة بأن لا أحد يستطيع هزيمته، بينما أعلن مروان عطية عودته مرة أخرى للتدريبات بعدما خضع مؤخرًا لعملية الفتاق.

وأعاد إمام عاشور مشاركة مقطع فيديو يظهر خلاله وزميله بالأهلي زيزو يستعرضان مهاراتهما، بينما شارك زيزو متابعيه مقطع فيديو لجلسة تصوير له فيما شارك باسم مرسي مقطع فيديو لتدريباته اليومية.

