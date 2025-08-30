شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

شارك النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح متابعيه جانب من تدريباته اليومية الأجواء بمنزله يوم الجمعة، كما شارك عمر مرموش متابعيه جانبًا من تدريباته هو الآخر.

ونشر عمار حمدي لاعب الأهلي السابق صوره له مع نجم الفريق الحالي إمام عاشور، فيما نشر أحمد سامي مدافع بيراميدز صورة من تحضيراته لمباراة الأهلي، بينما نشر لاعب الأهلي الحالي أحمد نبيل كوكا دعاءً لوالده المتوفي.

وشارك عمر كمال عبدالواحد اطلالة له، بينما أعلن حسين الشحات وفاة خاله، فيما نشر لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة" رسالة غامضة بأن لا أحد يستطيع هزيمته، بينما أعلن مروان عطية عودته مرة أخرى للتدريبات بعدما خضع مؤخرًا لعملية الفتاق.

وأعاد إمام عاشور مشاركة مقطع فيديو يظهر خلاله وزميله بالأهلي زيزو يستعرضان مهاراتهما، بينما شارك زيزو متابعيه مقطع فيديو لجلسة تصوير له فيما شارك باسم مرسي مقطع فيديو لتدريباته اليومية.

