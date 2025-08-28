مباريات الأمس
جميع المباريات

7 صور لمشجع أهلاوي يمنح محمد علي بن رمضان هدية تذكارية

07:14 م الخميس 28 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

حرص أحد جماهير النادي الأهلي، على تقديم هدية تذكارية إلى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد علي بن رمضان، عقب نهاية المران الجماعي للفريق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد جماهير القلعة الحمراء، وهو يهدي أفشة بورتريه يحمل صورته مرتديا قميص المارد الأحمر.

واكتسب بن رمضان جماهيرية وشعبية كبيرة منذ انضمامه إلى النادي الأهلي، نظرا للمستويات المميزة، التي ظهر بها اللاعب مع الفريق خلال الفترة الماضية، سواء في بطولة كأس العالم للأندية أو في مباريات الدوري المصري.

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي، لملاقاة نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري.

ويذكر أن المارد الأحمر، يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، جمعهم من 3 مباريات، فيما يأتي بيراميدز في المركز العاشر بجدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط ولكن من 4 مباريات.

