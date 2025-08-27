16 صورة لفنانات وعارضة أزياء يتابعهن محمد صلاح على إنستجرام

كتب - محمد القرش:

اقترب النجم المصري محمد صلاح من بلوغ الـ 66 مليون متابع عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام"، حيث يحظى بشعبيه كبيرة في الوطن العربي وأوروبا نظرا لما يقدمه في عالم كرة القدم.

وعلى الجانب الآخر، يتابع صلاح 239 شخصا فقط من بينهم أصدقائه في الفريق الحاليين والسابقين وأساطير كرة القدم.

وبالنظر للأشخاص الذين يتابعهم صلاح، وجدنا إنه يتابع 16 فقط من العنصر النسائي، حيث تم حصرهم بين فنانين ومغنيين عرب، بجانب عنصر أجنبي واحد.

محمد صلاح يتابع فنانات وعارضات أزياء على إنستجرام

رحاب صلاح غالي (شقيقته)

نيللي كريم (ممثلة مصرية)

درة (ممثلة تونسية)

ريم مصطفى (ممثلة مصرية)

تارا عماد (ممثلة مصرية)

أصالة (مغنية سورية)

رضوى الشربيني (مذيعة مصرية)

هاجر أحمد (ممثلة مصرية)

منى زكي (ممثلة مصرية)

د. نورهان خليل

نانسي عجرم (مغنية لبنانية)

ريهام عبد الغفور (ممثلة مصرية)

إيمي سمير غانم (ممثلة مصرية)

أمينة خليل (ممثلة مصرية)

حلا شيحة (ممثلة مصرية)

أليساندرا أمبروسيو (عارضة أزياء)