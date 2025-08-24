مباريات الأمس
"أقبل يدك".. رسالة مؤثرة من أحمد الجندي إلى والدته بعد حفل زفافه

05:44 م الأحد 24 أغسطس 2025
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (19)
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (11)
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (9)
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (8)
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (5)
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (4)
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (3)
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (7)
وجه البطل الأولمبي المصري أحمد الجندي صاحب ذهبية الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024، رسالة عاطفية إلى والدته بعد حفل زفافه.

ونشر الجندي صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" وهو يقبل يد والدته في حفل زفافه، وكتب: "مِنكِ البِدايةُ، وبِبَرَكَتِكِ يا أُمِّي تَستَمِرُّ الحِكايةُ… في يَومِ فَرَحي أُقَبِّلُ يَدَكِ شُكرًا على عُمرِكِ الَّذي أَهدَيتِهِ لي، وبَرَكَتُكِ الَّتي تُرافِقُني في كُلِّ خُطوة".

واختتم: "يا أُمِّي، كُلُّ ما أنا فيهِ اليومَ مِن خَيرٍ هو بِدُعائِكِ، وأَسأَلُ اللهَ أن يَرزُقَني رِضاكِ ما حَيِيتُ".

أحمد الجندي حفل زفاف أحمد الجندي أحمد الجندي لاعب الخماسي أولمبياد باريس
