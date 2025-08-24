يعد محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، واحدا من أهم وأشهر اللاعبين المصريين، الذين خاضوا تجربة الاحتراف في أوروبا، خاصة في ظل مشاركته رفقة العديد من الأندية الكبيرة في ألمانيا بشكل خاص.

وامتلك زيدان موهبة استثنائية جعلته، يمر بين الكثير من الأندية الكبيرة، حيث بدأ زيدان مشواره في كرة القدم، من بوابة قطاع الناشئين في فريق المصري البورسعيدي، قبل أن يسافر إلى الدنمارك ليبدأ رحلته الاحترافية في أوروبا.

ولعب زيدان في الدنمارك رفقة أكثر من فريق، على رأسهم فريق ميتلاند، الذي يعد واحدا من أكبر الفريق في الدنمارك، الذي انتقل منه بعد ذلك إلى ألمانيا عن طريق فيردر بريمن مقابل 3 مليون يورو، قبل أن ينتقل إلى فريق ماينز بعد ذلك.

وكان الانتقال الأعلى لزيدان من حيث القيمة المادية، حينما انتقل إلى هامبورج الألماني قادما من ماينز مقابل 6.5 مليون يورو، قبل أن ينتقل إلى بروسيا دورتموند، منه إلى ماينز مرة آخر، ثم الانتقال لفترة قليلة إلى بني ياسين الإماراتي، قبل أن ينهي مسيرته في كرة القدم في صفوف الإنتاج الحربي.

وعقب اعتزال زيدان كرة القدم، اتجه إلى استثمار أمواله في العديد من المشاريع الخاصة، على رأسها مجال العقارات، حيث أشار من قبل أنه يمتلك مجموعة من العقارات في مصر وخارجها.

وكان النني تحدث في تصريحات تليفزيونية سابقة، أنه يمتلك أكثر من 12 عقار في مصر، 5 خارج مصر، قام بشرائهم بهدف الاستثمار.

وشهد عام 2019، توقيع محمد زيدان شراكة مع شركة "AGD"، إحدى شركات مجموعة العتال القابضة، الذي كانت بمثابة دخول فعلي لنجم منتخب مصر السابق مجال الاستثمار العقاري.

واتجه زيدان في الفترة الأخير إلى الجانب الإعلامي أيضًا، حيث يعمل في مجال التحليل الرياضي، وظهر خلال الموسم الماضي عبر قناة "أون سبورت"، لتحليل المسابقات المحلية المختلفة وكافة المنافسات التي تحصل القناة على حقوق نقلها.

أقرأ أيضًا:

بعد رسالتها الغامضة.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد النني الأولى

7 صور لتمارا نار السيد في جنوب أفريقيا



