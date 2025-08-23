"الإعلام بالنسبة ليا هواية مش فلوس مش محتاج أطلع في برامج، لكن البحر يحب الزيادة و الحمد لله الحسد لا يقلقني".. بهذه الكلمات تحدث نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مجدي عبدالغني خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "الكورة مع فايق" في وقت سابق.

مجدي عبدالغني الذي اتجاه لتقديم البرامج الرياضية مؤخرًا يشير إلى أنه لم يكون ثروته من كونه لاعبًا لكرة القدم بل ما حصل عليه من ميراث بجانب 3 مجالات عمل اتجه لها.

صاحب الـ 66 عاماً سبق وخاض تجربة احترافية بدولة البرتغال في موسم 88/89 راحلاً عن الأهلي لنادي بيرا مار؛ حيث كان يحصل على راتب 3000 دولار بعدما كان يحصل على راتب في النادي الأهلي 250 جنيه.

وعاد "البلدوزر" من تجربته الاحترافية لصفوف المريخ البورسعيدي في موسم 92/93 ثم انضم في الموسم التالي لصفوف المقاولون العر حتى اعتزل اللعب بنهاية موسم 94/95.

واتجه مجدي عبدالغني بعد عودته من البرتغال رفقة أشقائه لإعادة تشغيل مصنع الطوب الذي كان مملوكاً لوالدهم :"الإنتاج كان كبير" كما اتجه لمجال آخر عن مجال تصنيع الطوب وهو التجارة في السيارات ثم الاتجاه لأعمال المقاولات بجانب امتلاكه 3 محطات وقود "بنزينة".

ويُشير لاعب خط الوسط السابق إلى أنه جمع ثروة كذلك من الأراضي التي كان يمتلكها والده وحصل عليها وأشقاؤه كميراث إذ أوضح خلال حلوله ضيفاً ببرنامج "حبر سري" في وقت سابق أن آخر أرض ورثها عن والده تم بيعها في جزيرة الوراق مقابل ملايين الجنيهات.

