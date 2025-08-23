كتب - يوسف محمد:

تشهد ملاعب كرة القدم الكثير من لحظات السعادة والفرح بشكل كبير، لكن في ظل اللحظات المميزة والسعيدة التي تشهدها الملاعب وتسجيلها على المستطيل الأخضر، فقد تشهد هذه الملاعب بعض الصدمات والأزمات الكبيرة، لكنها التي تتخطى كرة القدم أو الفوز والهزيمة.

ومن الصدمات الكبيرة التي تشهدها ملاعب كرة القدم في العالم وليس مصر فقط، هى وفاة عدد من اللاعبين في أوج عطائهم وتألقهم، تاركين ورائهم أثرا كبيرا وحزن شديد.

وهناك الكثير من اللاعبين الذين رحلوا عن عالمنا في سن صغير، سواء لاعبين مصريين أو غير مصريين، ومن بينهم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد عبد الوهاب، كذلك ديوجو جوتا، الذي يعد أحدث الصدمات التي تلقاها الوسط الرياضي في الفترة الماضية.

رضا لاعب الإسماعيلي

فقدت الكرة المصرية في منتصف الثمانينات واحدا من نجومها، وهو اللاعب محمد مرسي وشهرته "رضا" نجم النادي الإسماعيلي السابق، الذي توفى في عام 1965 بعمر 26 عاما، بعد تعرضه لحادث سير، خلال عودته من الإسكندرية الإسماعيلية، بعد الانتهاء من المشاركة في مباراة اعتزال نجم منتخب مصر والاتحاد السكندري رأفت عطية.

وتعد وفاة رضا نجم الإسماعيلي واحدة من أكبر الصدمات التي تلقتها الجماهير المصرية، خاصة وأن اللاعب رحل بعدما نجح في تخليد اسمه في قلوب أغلب الجماهير وبالأخص جماهير النادي الإسماعيلي، الذين كانوا يضعون عليه الآمال ليصبح أسطورة الفريق لسنوات طويلة.

محمد حازم لاعب الإسماعيلي

تلقت الكرة المصرية خبرا مفجعا في نوفمبر من عام 1986، بعدما غيب الموت أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الإسماعيلي وهو محمد حازم، الذي كثيرا ما هتفت الجماهير باسمه داخل المدرجات، بعد تعرضه لحادث سير على طريق (الإسماعيلية - القاهرة).

وكان حازم رحل عن عالمنا يوم 11 نوفمبر 1986 بعمر 26 عاما فقط، بعدما تعرض لحادث سير مروع على طريق (الإسماعيلية - القاهرة) خلال عودته إلى القاهرة، بعد المشاركة مع الدراويش أمام فريق غزل المحلة في مباراة بالدوري المصري.

محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي

وبعد أشهر قليلة، من السعادة التي ملأت الشارع المصري بعد تتويج المنتخب القومي في عام 2006 بلقب بطولة أمم أفريقيا، كان الشارع المصري وبشكل خاص الوسط الرياضي على موعد مع صدمة كبيرة، برحيل واحد من نجوم المنتخب في ذلك الوقت وهو محمد عبد الوهاب الذي رحل عن عالمنا بعمر الـ 23 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية.

ورحل عبد الوهاب عن عالمنا في أغسطس 2006، بشكل مفاجئ، بعد تعرضه لأزمة قلبية داخل ملعب مختار التتش أثناء خوضه المران الجماعي مع النادي الأهلي، أثناء استعدادات الفريق لخوض أحد المباريات الهامة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، في خبر استقبله كل محبي الرياضية في مصر والوطن العربي بحزن كبير.

أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

وعام 2024، كان شاهدا على واحدة من الصدمات الكبيرة التي يصعب نسيانها في تاريخ الرياضة المصرية، هو إعلان خبر وفاة النجم المصري أحمد رفعت بعمر يناهز 31 عاما فقط، تاركا أثرا حزينا في نفوس كل متابعي الكرة المصرية، لرحيل أحد أبرز نجومها في أوج عطائه وتألقه.

ولم يكن رحيل رفعت سهلا على الوسط الرياضي المصري، حيث تعرض قبل وفاته لأزمة صحية في 11 مارس 2024، خلال مباراة فريقه مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، ليسقط خلالها أحمد رفعت مغشياً عليه دون تدخل من أحد، ليظل في المستشفى حتى شهر أبريل، قبل أن يغادر بعد استقرار حالته الصحية، قبل وفاته في 6 يوليو الماضي.

ديوجو جوتا لاعب ليفربول

ولم تقتصر الصدمات واللاعبين الذين فقدتهم الملاعب بسن صغير على الكرة المصرية فقط، حيث فقدت الكرة العالمية والبرتغالية بشكل خاصا واحدا من أهم نجومها في السنوات الماضية، هو ديوجو جوتا لاعب منتخب البرتغالي وليفربول الإنجليزي، الذي توفي في يوليو الماضي، إثر تعرضه لحادث سير.

وجوتا رحل عن عالمنا، يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، بعمر 28 عاما رفقة شقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع، في مقاطعة زامورا بإسبانيا، عقب تعرض السيارة التي كانا يستقلانها، للانفجار في أحد الإطارات مما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة الثنائي.

