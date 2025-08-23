مباريات الأمس
القاهرة - مصراوي

وراء كل لاعب كرة قدم ناجح قصة كفاح طويلة تبدأ من داخل الأسرة، من بيت قدم الكثير ليصل الابن إلى قمة النجومية، وبينما تتجه الأنظار إلى اللاعبين في الملاعب، نادرًا ما يعرف الناس شيئًا عن أسرهم، وخصوصًا عن آبائهم الذين عملوا في مهن بسيطة وشريفة، كانت بمثابة الأرضية الصلبة لانطلاقة أبنائهم نحو الشهرة.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على المهن التي مارسها آباء بعض أشهر لاعبي كرة القدم المصريين:

والد محمد أبو تريكة: جنايني بسيط من ناهيا

كان والد نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، يعمل جنايني، وقد صرح أبو تريكة في أحد اللقاءات التلفزيونية بأن والده كان رجلا بسيطا من قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، وكان يرفض دائمًا التوقف عن العمل رغم محاولات أبو تريكة المتكررة لإقناعه بالراحة بعد تقدمه في العمر.

والد محمد الشناوي: فني صيانة تلفزيونات

ولد السيد محمد الشناوي جمعة، والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، في مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، يبلغ من العمر 71 عامًا، وقد عاش حياته في مدينة الحامول، حيث كان يعمل في صيانة أجهزة التلفزيون، بحسب روايات عدد من أبناء قريته، وقد توفاه الله يوم الثلاثاء 19 أغسطس في حادث سير.

والد أحمد السيد زيزو: مدرس سابق ووكيل أعمال نجله

صرح أحد أصدقاء والد أحمد السيد زيزو أن والد اللاعب كان يعمل مدرسا في المدرسة الثانوية العسكرية بمحافظة المنيا، كما أنه يعد وكيل أعمال ابنه، نجم الأهلي الحالي، بالإضافة إلى أن والد زيزو يتولى حاليا منصب مدير مدرسة في المنيا.

والد محمد صلاح: من موظف حكومي إلى تاجر لحوم

رغم أن محمد صلاح بات من أشهر نجوم الكرة عالميًا، فإن أصوله تعود إلى أسرة بسيطة في قرية نجريج بمحافظة الغربية، كان والده يعمل موظفًا حكوميًا، لكنه تحول لاحقا إلى تجارة اللحوم، ويمتلك حاليا سلسلة من محلات الجزارة.

والد محمد النني: لاعب ومدرب سابق

أما والد محمد النني، نجم نادي أرسنال السابق، فقد كان لاعب كرة قدم سابقا في نادي بلدية المحلة، وكان من أعضاء الفريق الذهبي الذي صعد بالنادي إلى الدوري الممتاز، وبعد اعتزاله اللعب، تولى تدريب قطاع الناشئين في نادي بلدية المحلة، استمرارا لعشقه للكرة.

